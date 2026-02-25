ەندى قوقىس پەن تەمەكى تۇقىلىن تاستاعاندارعا دا ايىپپۇل اۆتوماتتى تۇردە كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك جۇيەسى ايتارلىقتاي وزگەرىسكە ۇشىرايدى.
2026-جىلعى 12-ناۋرىزدان باستاپ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە (257-VIII زاڭ) ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر كۇشىنە ەنەدى. ال بۇل وزگەرىستەر ايىپپۇل سالۋ تەتىگىن اۆتوماتتى تۇردە كەڭەيتەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بۇعان دەيىن اۆتوماتتى ايىپپۇلدار نەگىزىنەن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى قولدانىلىپ كەلسە (جىلدامدىقتى اسىرۋ، قىزىل شامعا ءوتۋ جانە ت. ب.)، ەندى «اۆتوماتتى رەجيم» ۇعىمى بارلىق ازاماتتارعا جانە كەز كەلگەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىققا قاتىستى قولدانىلادى.
كودەكستىڭ 31-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، ەگەر قۇقىق بۇزۋشىلىق ءبىرىڭعاي اكىمشىلىك وندىرىستەر تىزىلىمىمەن (ەراپ) ينتەگراتسيالانعان سيفرلىق وبەكتىلەر ارقىلى، سونىڭ ىشىندە اۆتوماتتى رەجيمدە جۇمىس ىستەيتىن تەحنيكالىق قۇرالدارمەن انىقتالسا، قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان تۇلعا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
بۇل نەنى بىلدىرەدى؟
ەندى كامەرالار، دروندار جانە «اقىلدى» جۇيەلەر تەك جول قوزعالىسىن ەمەس، وزگە دە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەي الادى. ەگەر جۇيە ادامنىڭ تەمەكى تۇقىلىن تاستاعانىن نەمەسە ايالدامادا تەمەكى شەككەنىن انىقتاپ، تۇلعانى سايكەستەندىرسە، ايىپپۇل اۆتوماتتى تۇردە راسىمدەلۋى مۇمكىن.
قانداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار اۆتوماتتى تۇردە تىركەلۋى مۇمكىن؟
2026-جىلدان باستاپ اۆتوماتتى ايىپپۇل سالۋ مىنا جاعدايلاردا قولدانىلۋى مۇمكىن:
كوشەگە قوقىس نەمەسە تەمەكى تۇقىلىن تاستاۋ (ايىپپۇل مولشەرى 43250 تەڭگەگە دەيىن وسكەن)؛
تىيىم سالىنعان جەردە تەمەكى شەگۋ؛
جولدى بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ؛
الكوگولدى تۇنگى ۋاقىتتا نەمەسە كامەلەتكە تولماعاندارعا ساتۋ (اقىلدى بەينەباقىلاۋ ارقىلى).
ياعني بۇرىن تەك بەينەجازبا رەتىندە پايدالانىلعان كامەرالار ەندى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى اۆتوماتتى تۇردە تىركەپ، ايىپپۇل سالۋ پروتسەسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋى مۇمكىن.
جول قاۋىپسىزدىگى: سيفرلىق باقىلاۋ كۇشەيتىلۋدە
بىلتىر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا پوليتسيا جىل سايىن 13 ميلليونعا جۋىق جول ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگىن تىركەيتىنىن ايتقان. ونىڭ سوزىنشە، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ %90 جۇرگىزۋشىلەر كىناسىنەن بولادى.
قازىرگى تاڭدا:
ەل بويىنشا 25 مىڭنان استام اۆتوماتتى كامەرا ورناتىلعان؛
دروندار ارقىلى 3,6 مىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالعان؛
پاترۋلدىك كولىكتەرگە رادارلار قويىلىپ، «جاسىرىن» پاترۋلدەۋ ءتاسىلى ەنگىزىلگەن؛
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردىڭ 1,9 مىڭ شاقىرىمىندا ورتاشا جىلدامدىقتى اۆتوماتتى باقىلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلعان.
بۇل ۋچاسكەلەردە جول-كولىك وقيعالارىنان قازا تاپقاندار سانى %11 عا ازايعان. الداعى ۋاقىتتا تاعى 1 مىڭ شاقىرىمنان استام جولدا وسىنداي جۇيە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ۆيتسە-مينيستر بارلىق سيفرلىق شەشىم «تور» پلاتفورماسىنا بىرىكتىرىلگەنىن ايتتى. جۇيە كولىك قوزعالىسىن قاداعالاپ، ىزدەۋدەگى اۆتوكولىكتەردى انىقتايدى، ورەسكەل ءتارتىپ بۇزاتىن «قاۋىپتى جۇرگىزۋشىلەردى» جانە ۇزاق ۋاقىت توقتاۋسىز كولىك جۇرگىزگەن جۇرگىزۋشىلەردى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الەمدىك تاجىريبە
سيفرلىق باقىلاۋ جۇيەسى الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە بار. مىسالى، قىتايدا كامەرالار بەت-الپەتتى تانۋ تەحنولوگياسىمەن جۇمىس ىستەيدى. جاياۋ جۇرگىنشى قىزىل شامعا وتسە نەمەسە قوقىس تاستاسا، جۇيە بىرنەشە سەكۋند ىشىندە تۇلعانى انىقتايدى. ايىپپۇل ەلەكتروندى ءامياننان اۆتوماتتى تۇردە الىنۋى مۇمكىن.
سينگاپۋردە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى مەن روبوتتار پايدالانىلادى. ولار تەمەكى شەگۋ، قوقىس تاستاۋ، زاڭسىز ساۋدا جاساۋ سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەيدى.