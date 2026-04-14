ەندى كەز كەلگەن ادام «ادەمى» ءنومىر الا الادى: جاڭا جۇيە قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 5 - قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا اۆتوكولىك نومىرلەرىن تاڭداۋ جۇيەسى ايتارلىقتاي جاڭاردى. ەندى ازاماتتار دايىن «سۇرانىسقا يە» نومىرلەردى عانا ەمەس، ءوز قالاۋىنا ساي ارىپتەر مەن ساندار كومبيناتسياسىن جەكە تاپسىرىسپەن راسىمدەي الادى.
بۇل وزگەرىس كولىك يەلەرىنە ءنومىردى دارالاپ، ءوز ءستيلىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا مۇمكىندىك: قالاعان كومبيناتسيانى تاڭداۋ
2026 -جىلدان باستاپ ەنگىزىلگەن باستى جاڭالىق - ءنومىردى «جەكەلەي جيناۋ» مۇمكىندىگى. ياعني:
قالاعان سانداردى تاڭداۋعا بولادى
ۇنايتىن ارىپتەر كومبيناتسياسىن قويۋعا بولادى
ءنومىردى الدىن الا برونداپ، رەسمي تۇردە راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار
بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى - 10 ا ە ك (م ر پ) .
2026 -جىلى بۇل شامامەن 43250 تەڭگەنى قۇرايدى.
الايدا بۇل ەرەجە بارلىق نومىرگە بىردەي قولدانىلمايدى.
قاراپايىم ءنومىر باعاسى
ستاندارتتى مەملەكەتتىك ءنومىر بۇرىنعىداي قولجەتىمدى:
قۇنى - 2,8 ا ە ك
2026 -جىلى - شامامەن 12110 تەڭگە
ەگەر ءنومىر جوعالىپ نەمەسە ءبۇلىنىپ قالسا، ونىڭ دۋبليكاتىن الۋ دا ءدال وسى سوماعا تەڭ.
«ادەمى» نومىرلەر قانشا تۇرادى؟
«ادەمى» نەمەسە حالىق اراسىندا «بلاتنوي» دەپ اتالاتىن نومىرلەردىڭ ەرەكشە كومبيناتسيالارى بار (مىسالى: 111، 777، 001، 555، AAA،VIP جانە ت. ب. ) .
مۇنداي نومىرلەرگە:
بىردەي ساندار (111، 222، 777)
ايرىقشا رەتتىلىك (123، 001، 100)
بىردەي ارىپتەر (AAA ،BBB) جاتادى.
بۇل نومىرلەر جوعارى سۇرانىس ساناتىنا كىرەدى جانە ولاردىڭ باعاسى بولەك تاريف بويىنشا ەسەپتەلەدى. باعاسى كومبيناتسيانىڭ «ساندىلىگىنە» قاراي بىرنەشە ءجۇز مىڭنان باستاپ، ميلليونداعان تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
كىمدەر «بلاتنوي» ءنومىر الا الادى؟
زاڭ بويىنشا مۇنداي نومىرلەردى:
كەز كەلگەن قازاقستان ازاماتى
زاڭدى تۇلعالار ساتىپ الا الادى.
ياعني ارنايى «ارتىقشىلىق» نەمەسە مارتەبە تالاپ ەتىلمەيدى. ءبىراق باستى شارت - قاجەتتى سومانى تولەۋ.
نەگە سۇرانىس جوعارى؟
«ادەمى» نومىرلەرگە قىزىعۋشىلىق بىرنەشە سەبەپكە بايلانىستى:
مارتەبەڭدى كورسەتۋ (قىمبات كولىك + ەرەكشە ءنومىر)
ەستە ساقتاۋ جەڭىلدىگى
بيزنەس پەن برەندكە سايكەستىك (مىسالى، كومپانيا اتاۋىنا ۇقساس ارىپتەر)
جەكە سيمۆوليكا (تۋعان كۇن، ماڭىزدى ساندار)
جاڭا جۇيەنىڭ ارتىقشىلىقتارى
2026 -جىلعى وزگەرىستەردىڭ باستى پليۋستارى:
جۇرگىزۋشىلەرگە تاڭداۋ ەركىندىگى بەرىلدى
«كولەڭكەلى» ساتىلىمداردىڭ الدىن الۋ مۇمكىندىگى ارتتى
نومىرلەردى رەسمي تۇردە اشىق جانە زاڭدى جولمەن الۋ جەڭىلدەدى.
قازاقستانداعى اۆتوكولىك نومىرلەرى جۇيەسى سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي جاڭارىپ، زاماناۋي تالاپتارعا بەيىمدەلدى. 2026 -جىلدان باستاپ ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر جۇرگىزۋشىلەرگە كوبىرەك تاڭداۋ ەركىندىگىن بەرىپ، نومىرلەردى جەكەلەندىرۋ مۇمكىندىگىن ارتتىردى.