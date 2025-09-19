ەندى بەيرەسمي ءبىلىم دە رەسمي دەپ تانىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا فورمالدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنان تىس الىنعان بىلىكتىلىك رەسمي تۇردە تانىلاتىن بولدى، دەپ حابارلايدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى.
كاسىبي بىلىكتىلىكتەر جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس ساراپشىلار قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسە وتىرىپ، جاڭا ۇلتتىق بىلىكتىلىك شەڭبەرىن (بۇدان ءارى - ۇ ب ش) بەكىتتى. ەندى بۇل قۇجات تەك رەسمي ءبىلىم بەرۋدى عانا ەمەس، بەيرەسمي جانە اقپاراتتىق وقىتۋ ناتيجەلەرى مەن تانىلعان بىلىكتىلىكتەردى دە قامتيدى.
ۇ ب ش - ەڭبەك نارىعىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىسىنا ارنالعان: مەملەكەتتىك ورگاندارعا، جۇمىس بەرۋشىلەرگە، سالالىق قاۋىمداستىقتارعا، كاسىپوداقتارعا، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مەن ازاماتتاردىڭ وزدەرىنە.
ۇ ب ش - بىلىكتىلىك سالالىق شەڭبەرلەرى مەن كاسىبي ستاندارتتارىن ازىرلەۋگە ارنالعان نەگىزگى قۇرال. ول بىلىكتىلىكتەردى تانۋ جۇيەسىن رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، كاسىبي ءارى مانساپتىق ءوسۋدىڭ العىشارتتارىن جاسايدى.
بۇرىنعى نۇسقا كوبىنە رەسمي ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيلەرىنە سۇيەنىپ، وقىتۋدىڭ باسقا تۇرلەرىن ەسكەرمەگەن ەدى. جاڭا رەداكتسيا ەۋروپالىق بىلىكتىلىك شەڭبەرىنىڭ قاعيداتتارىنا جانە قازىرگى ەكونوميكانىڭ تالاپتارىنا نەگىزدەلگەن.
- جاڭارتىلعان ۇبش قازاقستاننىڭ ەڭبەك جانە ءبىلىم بەرۋ زاڭناماسىنا سايكەس ازىرلەنىپ، حالىقارالىق تاجىريبەلەر ەسكەرىلدى. ول اشىقتىق پەن سالىستىرمالىلىق قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن، بۇل ءارتۇرلى سالادا الىنعان قۇزىرەتتەردى مويىنداۋدى قامتاماسىز ەتىپ، جۇمىسكەرلەردىڭ موبيلدىگىن جەڭىلدەتەدى. جاڭا ۇ ب ش يكەمدى بىلىكتىلىك جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ، «ءومىر بويى ءبىلىم الۋ» قاعيداتىن قولدايدى جانە ەكونوميكانىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتالعان، - دەدى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ.
جاڭا رەداكسيادا ەڭبەك فۋنكتسيالارىنىڭ كۇردەلىلىگى، جاۋاپكەرشىلىك دەڭگەيى جانە عىلىمعا نەگىزدەلۋ دارەجەسىنە قاراي جۇيەلەنگەن سەگىز دەڭگەي قاراستىرىلعان. بۇل جۇمىسكەردىڭ بىلىكتىلىگىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا جانە ونى الۋدىڭ ءارتۇرلى جولدارىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، قۇزىرەتتەردىڭ رەسمي دالەلى رەتىندە ەندى تەك ديپلوم مەن جۇمىس ءوتىلى عانا ەمەس، قىسقا مەرزىمدى كۋرستاردى اياقتاۋ تۋرالى سەرتيفيكاتتار مەن Career Enbek پورتالىنداعى بىلىكتىلىكتى راستاۋ دا مويىندالادى.
وسىدان بۇرىن ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى (ا ا ك) پرواكتيۆتى تۇردە تاعايىنداۋ كەزىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.