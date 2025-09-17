ەندى بانك كارتاسىن بىرەۋگە زاڭسىز بەرگەندەر 7 جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - دروپپەرلىك ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتەتىن زاڭ بۇگىننەن باستاپ كۇشىنە ەندى. ينتەرنەت الاياقتىقپەن كۇرەستى كۇشەيتۋ ماقساتىندا وسىندا شارا قابىلداندى.
سەبەبى قاسقويلەر زاڭسىز يەمدەنگەن قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋ نەمەسە شەكارا اسىرۋ ءۇشىن قازاقستاندىقتاردىڭ ەسەپشوتتارىن پايدالانادى. سوندىقتان ءىستىڭ اۋىرتپالىعى مەن كەلگەن زياننىڭ مولشەرىنە قاراي جازا دا اۋىرلاي بەرەدى.
ماسەلەن، شوتىڭىزدى باسقا بىرەۋگە زاڭسىز پايدالانۋعا بەرگەندەر 3 جىلعا، ءۇشىنشى تۇلعالارعا زاڭسىز اقشا اۋدارعاندار نەمەسە تولەم جاساعاندار 5 جىلعا، ال باسقالاردىڭ شوتىن قىلمىستىق ماقساتتا پايدالانعاندار 7 جىلعا سوتتالادى.
بەيبىت ءبىرجانوۆ، ءى ءى م كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى:
- ەگەر دە اقشا قىلمىستىق ارەكەت ناتيجەسىندە پايدا بولعان جاعدايلاردا وزىنە تيەسىلى بانك رەكۆيتتەرىن جانە ەسەپشوتتارىن بەرگەن تۇلعالار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىن بولادى. سونىمەن قوسا ازاماتتارىمىز وزدەرى اۋدارىم جاساعان بولسا، جانە سول اۋدارىم جاساعانى ءۇشىن پايداكۇنەمدىك ماقساتتا اقشا يەلەنگەن جاعدايلاردا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىن بولادى.
