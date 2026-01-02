ەندى ازاماتتار مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن وزدەرى تاڭداي الادى
استانا. KAZINFORM - ەندى ازاماتتار مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن ەركىن تاڭداي الادى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
حالىق ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلگەن كەز كەلگەن قاجەتتى سيفرلىق جانە ارىپتىك بەلگىلەرمەن م ت ن ب- نى ەركىن تاڭداۋدى كوزدەيتىن نورمالار ازىرلەندى.
- 5-قاڭتاردان باستاپ ازاماتتار مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن ارنايى مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى تاڭداي الادى. بۇل رەتتە، كەز كەلگەن قاجەتتى ارىپتىك جانە سيفرلىق بەلگىلەرى بار م ت ن ب قۇنى 10 ا ە ك جانە 15 ا ە ك مولشەرىندە بولادى (جوعارى سۇرانىسقا يە م ت ن ب- نى قوسپاعاندا)، - دەدى ق ر ءى ءى م ا پ ك- ءنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اراي تولەگەن قىزى.
