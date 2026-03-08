ەندى 50 جاستان اسقاندار مەكتەپ كۇزەتشىسى بولا المايدى
استانا. KAZINFORM - ەندى 50 جاستان اسقاندار مەكتەپ كۇزەتشىسى بولا المايدى، - دەپ حابارلايدى 31-ارنا.
ەندى مەكتەپ كۇزەتشىسى بولۋ دا وڭاي ەمەس. ۇكىمەت ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن كۇشەيتىپ، جاڭا ەرەجە ەنگىزدى. سوعان سايكەس، اعارتۋ وشاعىندا جۇمىس ىستەيتىن كۇزەتشىلەر 25 پەن 50 جاس ارالىعىندا بولۋعا ءتيىس.
تەلەارنا مالىمەتىنشە، ولاردىڭ ارنايى دايارلىعى مەن دەنە دايىندىعى دا تەكسەرىلەدى. ال كامەلەتكە تولماعاندارعا قارسى قىلمىس جاساعان نەمەسە بۇرىن سوتتالعان ادامدار مۇنداي جۇمىسقا مۇلدە جىبەرىلمەيدى.
ال بۇرىن مەكتەپتەردىڭ باسىم بولىگىندە كۇزەت قىزمەتىن كوبىنە زەينەتكەرلەر اتقارىپ كەلگەنى جاسىرىن ەمەس. جاڭا تالاپ كۇشىنە ەنگەن سوڭ، كەيبىر مەكتەپتەر ۋاقىتشا كۇزەتشىسىز قالعان. سەبەبى ناۋرىزدان باستاپ جاسى 50 دەن اسقان قىزمەتكەرلەر جۇمىستان بوساتىلعان ەكەن. قازىر ءبىلىم وشاقتارىندا جاڭا تالاپقا ساي كۇزەتشىلەردى قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر.