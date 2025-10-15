نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى الەمدىك رەيتينگتە ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى
استانا. قازاقپارات - نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى الەمدىك رەيتينگتە ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى.
Times Higher Education World University رەيتينگىنىڭ 2026 -جىلعى تىزىمىندە وتاندىق وقۋ ورنى 23 پايىزدىق ساتىعا كوتەرىلدى. ۋنيۆەرسيتەت ەكى جىل ىشىندە 100 ورىنعا العا جىلجىپ، ورتالىق ازيا مەن كاۆكازداعى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورنىنا اينالدى. سونداي- اق ت م د ەلدەرى اراسىنداعى كوشباسشى ۋنيۆەرسيتەت مارتەبەسىن دە يەلەندى. وسىدان 15 جىل بۇرىن نەگىزى قالانعان نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى بۇگىندە ورتالىق ازيا مەن كاۆكازداعى ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر كوشىن باستاعان بەدەلدى وقۋ ورنى. ءبىلىم ورداسى بيىل تاعى دا توپ جارىپ، 115 ەلدىڭ ىشىندە ۇزدىك 500 جوعارى وقۋ ورنى قاتارىنا ەندى.
ۆاكار احماد، Nazarbayev University پرەزيدەنتى:
- ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قۇرىلعانىنا كوپ ۋاقىت بولا قويماسا دا، ۇزدىك 500 ۋنيۆەرسيتەت تىزىمىنە ەنۋىمىز ءبىزدى عاسىرلار بويى قالىپتاسقان، الەم مويىنداعان ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن ءبىر قاتارعا تۇرۋىمىزعا مۇمكىندىك بەرەدى، ايماقتاعى جەتەكشى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى مارتەبەمىزدى نىعايتا تۇسەدى جانە ت م د ەلدەرى اراسىندا ءتورتىنشى ورىنعا شىعارادى.
وتاندىق وقۋ ورداسى عىلىمي-زەرتتەۋ ساپاسىن جاقسارتۋدا ايتۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ، الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن، عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىمەن جانە زەرتحانالارىمەن تىعىز بايلانىس ورناتقان. ولاردىڭ ىشىندە پيتتسبۋرگ، ديۋك، پەنسيلۆانيا جانە كەمبريدج سىندى جوعارى وقۋ ورىندارى بار.
بالعىن ورازالى، Nazarbayev University ستۋدەنتى:
- بۇل جەتىستىك قازاقستانداعى ءبىلىمنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ساپاعا ساي ەكەندىگىن كورسەتەدى. ياعني ساپالى ءبىلىم الۋ ءۇشىن شەتەلگە بارۋدىڭ قاجەتى جوق. ول ءبىزدىڭ ەلىمىزدە. بىرلەسكەن جوبالار، پروفەسسورلاردى شاقىرۋ، گرانتتار ۇتىپ الۋ. ونىڭ ۇلەسى بارلىعى ارتا تۇسەدى.
ۋنيۆەرسيتەتتە قازىر 8 مىڭعا جۋىق ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا. رەيتينگ ساتىسىندا ورلەۋ ستۋدەنتتەرگە جاڭا جوبالارعا جول اشىپ، ديپلوم قۇندىلىعىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ارتتىراتىنى ءسوزسىز.
24.kz