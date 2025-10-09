نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى العاش رەت الەمدىك توپ-500 قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بەدەلدى Times Higher Education World University Rankings 2026 الەمدىك رەيتينگىنە ەنگەن ۋنيۆەرسيتەتتەر سانى بويىنشا ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
ونىڭ سوزىنشە، رەيتينگكە ەلىمىزدىڭ بەس جوعارى وقۋ ورنى ەندى، ال نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى العاش رەت الەمدىك توپ-500 قاتارىنا كىردى.
- نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى 401-500 ورىندار ارالىعىنا كوتەرىلىپ، بۇل - قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اتالمىش رەيتينگتەگى بارلىق ۋاقىتتاعى ەڭ ۇزدىك ناتيجەسى بولدى. سونداي-اق ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ءوز ورنىن 1201-1500 دياپازونىندا ساقتاپ قالدى. رەيتينگكە بۇدان بولەك ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، Satbayev University جانە قازاق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى ەندى. جالپى بيىل رەيتينگكە ورتالىق ازيا مەن كاۆكازدىڭ بەس ەلىنەن 17 ۋنيۆەرسيتەت كىردى - بۇل ءوڭىر ءۇشىن رەكوردتىق كورسەتكىش. ونىڭ ىشىندە قازاقستان - ەڭ كوپ وقۋ ورنى ەنگەن مەملەكەت اتاندى، - دەدى مينيستر.
ساياسات نۇربەك اتاپ وتكەندەي، بۇل جەتىستىك - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جوعارى ءبىلىم مەن عىلىمدى دامىتۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىپ وتىرعانىنىڭ ايعاعى. سونداي-اق ول ەلىمىزدىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ساپا مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرا وتىرىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋعا نىق قادام باسىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى جۇرگىزگەن TALIS-2024 ساباق بەرۋ جانە وقىتۋدىڭ حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا، قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە وڭ وزگەرىستەر بايقالدى.