ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:31, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    ناتو يادرولىق جاتتىعۋلارىن باستادى

    استانا. قازاقپارات - ناتو نيدەرلاندتا Steadfast Noon يادرولىق وقۋ-جاتتىعۋلارىن باستادى. وعان 14 مۇشە مەملەكەتتەن 71 ۇشاق جۇمىلدىرىلعان.

    НАТО начинает ядерные учения в Нидерландах
    Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

     نەگىزگى الاڭ اقش- تىڭ В61 تەرمويادرولىق بومبالارى ساقتالاتىن بەلگيانىڭ ليمبۋرگ پروۆينسياسىنداعى كلياين بروگەل اسكەري-اۋە بازاسى. اسكەري جاتتىعۋ بارىسىندا يادرولىق قارۋ مەن جاۋنگەرلىك وق-ءدارى قولدانىلمايدى.

    ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە اتاپ وتكەندەي، جاتتىعۋلار تەك قورعانىس سيپاتىندا وتەدى. بۇل ءىس-شارا اليانستىڭ ەۋرواتلانتيكالىق ايماقتاعى قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋدى كوزدەيدى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار