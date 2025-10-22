21:31, 22 - قازان 2025 | GMT +5
ناتو يادرولىق جاتتىعۋلارىن باستادى
استانا. قازاقپارات - ناتو نيدەرلاندتا Steadfast Noon يادرولىق وقۋ-جاتتىعۋلارىن باستادى. وعان 14 مۇشە مەملەكەتتەن 71 ۇشاق جۇمىلدىرىلعان.
نەگىزگى الاڭ اقش- تىڭ В61 تەرمويادرولىق بومبالارى ساقتالاتىن بەلگيانىڭ ليمبۋرگ پروۆينسياسىنداعى كلياين بروگەل اسكەري-اۋە بازاسى. اسكەري جاتتىعۋ بارىسىندا يادرولىق قارۋ مەن جاۋنگەرلىك وق-ءدارى قولدانىلمايدى.
ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە اتاپ وتكەندەي، جاتتىعۋلار تەك قورعانىس سيپاتىندا وتەدى. بۇل ءىس-شارا اليانستىڭ ەۋرواتلانتيكالىق ايماقتاعى قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋدى كوزدەيدى.