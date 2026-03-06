ناتو تۇركياعا جاسالعان زىمىران شابۋىلىنان كەيىن اسكەري دايىندىعىن كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - ناتو تۇركياعا جاسالعان زىمىران شابۋىلىنان كەيىن زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىن جوعارى دايىندىققا قويدى. بۇل تۋرالى ەۋروپاداعى اليانس قارۋلى كۇشتەرى ورتالىق شتابىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى پولكوۆنيك مارتين ودوننەلل مالىمدەدى.
تۇركيا اسكەريلەرى 4 -ناۋرىزدا يراننان ۇشىرىلعان زىمىراندى قاعىپ تۇسىرگەنىن حابارلادى. ول شىعىس جەرورتا تەڭىزىندە ورنالاستىرىلعان ناتو اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىمەن جويىلدى.
زىمىراننىڭ ءبىر سىنىعى تۇركيانىڭ حاتاي پروۆينتسياسىنا قۇلادى. تۇركيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى ەشكىم زارداپ شەكپەگەنىن مالىمدەدى.
ودوننەل زىمىراننىڭ 10 مينۋتقا جەتەر جەتپەس ۋاقىت ىشىندە انىقتالىپ، قاعىپ تۇسىرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
الايدا، ول جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ايماققا قوسىمشا زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى ورنالاستىرىلاتىنىن ناقتىلامادى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇعان دەيىن ناتو وكىلى ەليسون حارت اليانس يراننىڭ تۇركياعا قارسى زىمىران ۇشىرۋىن جانە تەگەراننىڭ ايماق بويىنشا بەيتاراپ شابۋىلدارىن ايىپتايتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، ا ق ش قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت تۇركيا اۋە كەڭىستىگىنە ۇشىرىلعان بالليستيكالىق زىمىراننىڭ جويىلۋى ۇجىمدىق قورعانىس قاعيداتىن بەكىتكەن سولتۇستىك اتلانتيكالىق شارتتىڭ 5-بابىنىڭ كۇشىن جويادى دەپ سەنۋگە ەشقانداي نەگىز جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وقيعادان كەيىن انكارا رەسمي تۇردە بەيتاراپتىقتى ساقتاپ، قاقتىعىستى ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋگە شاقىردى. تۇركيا بيلىگى ەلگە قارسى باعىتتالعان كەز كەلگەن دۇشپاندىق ارەكەتتەرگە جاۋاپ بەرۋ قۇقىعىن وزىندە قالدىراتىنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ا ق ش اسكەرلەرى تۇركيادا دا ورنالاسقان: شامامەن 1500 ا ق ش اسكەرى يندجيرليكتەگى ناتو- نىڭ نەگىزگى اۋە بازاسىندا ورنالاسقان.
دەگەنمەن، يران شابۋىلدى جوققا شىعاردى. يران قارۋلى كۇشتەرى تۇركيانىڭ ەگەمەندىگىن قۇرمەتتەيتىنىن جانە ونىڭ اۋماعىنا زىمىران سوققىسىن جاساماعانىن مالىمدەدى.
تەگەران سونىمەن قاتار ازەربايجانعا جاسالعان شابۋىلدارعا قاتىسى بارىن جوققا شىعارىپ، يران كورشىلەس ەلدەرگە شابۋىل جاسامايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ال ناتو باس حاتشىسى يران ەۋروپاعا دا قاۋىپ توندىرەتىنىن مالىمدەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا