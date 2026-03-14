ناتو ترامپتى رەسەيگە قارسى سانكسيانى السىرەتۋ شەشىمىن قايتا قاراۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - فريدريح مەرتس، مارك كارني جانە نورۆەگيا باسشىلىعى دونالد ترامپتى رەسەي مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىمىن قايتا قاراۋعا شاقىردى.
Euronews-كە بەرگەن پىكىرىندە گەرمانيانىڭ قورعانىس ءمينيسترى بوريس پيستوريۋس بۇل قادامنىڭ ۋكرايناعا تيگىزەر ىقتيمال اسەرىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس جۇما كۇنى مالىمدەگەندەي، G7 ەلدەرىنىڭ جەتەۋىنىڭ التاۋى ا ق ش- تىڭ رەسەي مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى ۋاقىتشا السىرەتۋ تۋرالى شەشىمىنە قارسى شىققان. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇل قادامعا الەمدىك نارىقتاعى ۇسىنىستى ارتتىرۋ ماقساتىندا بارعان. مۇنداي جاعداي ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى 28 -اقپاندا باستالعان اسكەري ءىس-قيمىلدارى سالدارىنان مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنەن كەيىن بولدى.
ناتو قۇرامىنا كىرەتىن كانادا، گەرمانيا جانە نورۆەگيا باسشىلارى اق ۇيمەن بايلانىس ارنالارى ارقىلى ترامپتى بۇل شەشىمنەن باس تارتۋعا كوندىرۋگە تىرىساتىنىن مالىمدەدى.
ءۇش ەل اليانستىڭ ۇستانىمىن تاعى دا راستادى: ۋكرايناداعى سوعىسقا جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن كەڭ اۋقىمدى قاتەرگە بايلانىستى كرەملگە بارىنشا قىسىم كورسەتۋ جالعاسۋى ءتيىس.
— جەتەۋدىڭ التاۋى رەسەيگە قارسى سانكسيالاردى الىپ تاستاماۋىمىز كەرەك دەگەن پىكىردى انىق ءبىلدىردى، - دەدى مەرتس.
— بۇگىن تاڭەرتەڭ ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ باسقا شەشىم قابىلداعانىن ەستىگەندە ءبىز ءبىراز تاڭعالدىق، - دەدى كانسلەر نورۆەگيادا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.
كوشباسشىلار رەسەيدىڭ ۋكرايناعا قارسى كەڭ اۋقىمدى باسقىنشىلىعىنا بايلانىستى كرەملگە قىسىمدى بارىنشا كۇشەيتۋ قاجەت دەگەن ورتاق پىكىرگە كەلدى. سونداي-اق ولار رەسەيدىڭ الەمدىك مۇناي نارىعىنا قايتا ورالۋىنان پايدا كورمەۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
— بۇل شەشىم دۇرىس ەمەس، ويتكەنى ودان رەسەي پايدا كورەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مەرتس.
— بۇل سۇمدىق سوعىستى مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك توقتاتۋ ءۇشىن رەسەيگە قىسىمدى كۇشەيتۋىمىز كەرەك. سوندىقتان كەشە كەشكە ۆاشينگتوندا قابىلدانعان شەشىمگە ءبىز باسقاشا قارايمىز، - دەدى ول.
باسپاءسوز ءماسليحاتىندا G7 نەمەسە ناتو ەلدەرى ترامپتان بۇل شەشىمدى قايتا قاراۋدى سۇراي ما دەگەن سۇراققا كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني:
— ءبارىمىزدىڭ ا ق ش پرەزيدەنتىمەن تىكەلەي بايلانىس ارنالارىمىز بار جانە ءبىز ولاردى پايدالانامىز، - دەپ جاۋاپ بەردى.
ءوز كەزەگىندە مەرتس ەممانۋەل ماكرونمەن سويلەسىپ، ترامپتىڭ جوسپارىن اينالىپ ءوتۋدىڭ جولدارىن قاراستىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلايتىنىن ايتتى.
— دەمالىس كۇندەرى ءبىر-بىرىمىزبەن سويلەسۋگە مۇمكىندىك بولادى. نە ىستەۋگە بولاتىنىن قارايمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ترامپ رەسەيلىك مۇنايعا سالىنعان سانكسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتتى. بۇعان دەيىن ا ق ش رەسەي مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى جۇمسارتۋدى قاراستىرىپ جاتقانىن جازدىق.