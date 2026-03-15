ناۋرىز مەيرامىندا مەكتەپتەردە داستارحان جايۋعا بولا ما
اقتوبە. KAZINFORM — وقۋشىلار استان ۋلانىپ قاماۋى ءۇشىن داستارحان جايۋعا تىيىم سالىنعان. تەك مادەني-تانىمدىق شارالار وتەدى.
ەلىمىزدە ناۋرىز مەيرامى اياسىندا ونكۇندىك ءوتىپ جاتىر. تەك قوعامدىق ورىنداردا ەمەس، مەكتەپ، بالاباقشادا ءتۇرلى شارا ۇيىمداستىرىلادى. تەك بىرقاتار شەكتەۋ قويىلعان.
— مەكتەپتەردە ناۋرىز مەيرامىندا داستارحان جايۋعا قاتىستى شەكتەۋ بار ەكەنى راس. بۇل ەڭ الدىمەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن دەنساۋلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان تالاپتارمەن بايلانىستى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق نورمالارعا سايكەس، سىرتتان اكەلىنگەن تاعامداردى جاپپاي تۇتىنۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى. سەبەبى ولاردىڭ ساقتالۋ جاعدايى، دايىندالۋ تالاپتارى مەن ساپاسىنا مەكتەپ اكىمشىلىگى تولىق جاۋاپ بەرە المايدى. مۇنداي تالاپتار بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرمەۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن. مەكتەپتەردە مەرەكەلىك ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە شەكتەۋ جوق. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان تاربيەلىك ساعاتتار، ۇلتتىق داستۇرلەردى تانىستىرۋ، كونسەرتتىك باعدارلامالار، ۇلتتىق ويىندار مەن كورمەلەر ۇيىمداستىرىلادى. مەيرامنىڭ مازمۇنى مەن رۋحىن بالالارعا تانىستىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى. باستى ماقسات — بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ساقتاي وتىرىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ، — دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، 14-23 -ناۋرىز كۇندەرى ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 747 سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى حابارلادى.