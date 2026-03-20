ناۋرىز مەرەكەسى: استانا مەن الماتىدا بالالارمەن قايدا بارۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان مەرەكەلىك دەمالىس باستالدى. بيىل مەرەكە 21- 25 -ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى. وسى كۇندەرى ەل تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن ءتۇرلى مادەني، ويىن-ساۋىق جانە وتباسىلىق ءىس-شارالار كۇتىپ تۇر.
اسىرەسە استانا مەن الماتىدا مەرەكەلىك باعدارلاما ەرەكشە مازمۇندى. قالالاردا جۇزدەگەن ءىس-شارا جوسپارلانىپ، ولاردىڭ ىشىندە بالالارمەن بىرگە بارۋعا ارنالعان باعىتتار كوپ.
استانا: 200-دەن استام ءىس-شارا جانە «ناۋرىزناما» فورماتى
استانادا ناۋرىز مەرەكەسى بيىل «ناۋرىزناما» ون كۇندىگى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. 14- 23 -ناۋرىز ارالىعىندا قالادا 200-دەن استام ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا كونسەرتتەر، جارمەڭكەلەر، كورمەلەر، سپەكتاكلدەر جانە كوپشىلىككە ارنالعان ءتۇرلى مەرەكەلىك باعدارلامالار بار.
ءار كۇننىڭ وزىندىك تاقىرىبى بار - ءبىر كۇنى ءداستۇر دارىپتەلسە، ەندى ءبىر كۇنى قايىرىمدىلىق پەن وتباسى قۇندىلىقتارىنا باسىمدىق بەرىلەدى.
بيىلعى مەرەكەنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ءداستۇر مەن زاماناۋي تەحنولوگيانىڭ ۇيلەسۋى. قالا الاڭدارىندا سيفرلىق ايماقتار مەن ينتەراكتيۆتى كەڭىستىكتەر اشىلىپ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن سۋرەتكە تۇسەتىن فوتوزونالار جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل اسىرەسە بالالار مەن جاستار ءۇشىن ەرەكشە قىزىق.
نەگىزگى مەرەكەلىك شارالار قالانىڭ بىرنەشە نۇكتەسىندە قاتار وتۋدە. EXPO اۋماعى، «بايتەرەك» مونۋمەنتى ماڭى، قالالىق الاڭ، «اتاتۇرىك» ساياباعى، سونداي-اق قالانىڭ ءار اۋدانىنداعى ساياباقتار مەن الاڭداردا ارنايى مەرەكەلىك ايماقتار ۇيىمداستىرىلعان.
قالانىڭ بارلىق دەرلىك اۋداندارىندا كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، ساحنالار ورناتىلعان. مۇندا ۇلتتىق ويىندار، كونسەرتتىك باعدارلامالار، ەتنواۋىلدار، فوتوزونالار مەن قولونەر جارمەڭكەلەرى ۇسىنىلادى. ەڭ باستىسى - نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ بارلىعى تەگىن.
مەرەكەلىك جارمەڭكەلەر دە كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ وتىر. استانادا فەرمەرلەر ونىمدەرى ساتىلاتىن ازىق-تۇلىك جارمەڭكەلەرى ۇيىمداستىرىلسا، EXPO اۋماعىندا 21- 23 -ناۋرىز ارالىعىندا «ناۋرىز بازارى» وتەدى. مۇندا ۇلتتىق كيىمدەر، اشەكەيلەر، قولونەر بۇيىمدارى مەن ءتۇرلى تاعامدار ۇسىنىلادى. بۇل - وتباسىمەن سەرۋەندەپ، ءارى دەمالىپ، ءارى قاجەتتى دۇنيەنى تابۋعا ىڭعايلى مۇمكىندىك.
بالالارعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. 20 -ناۋرىز كۇنى «Qazaqstan» جەڭىل اتلەتيكا كەشەنىندە ۇلتتىق سپورت كۇنىنە ارنالعان «ۇلى دالا ويىندارى» اتتى وتباسىلىق فەستيۆال وتەدى.
سونىمەن قاتار ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا حالىق ەرتەگىلەرى جەلىسىمەن «NAURYZ-2026» تەاترلاندىرىلعان قويىلىمى ساحنالانادى. ال 21 -ناۋرىز كۇنى ەلوردالىق سيرك مەرەكەلىك شوۋ ۇسىنادى.
بۇدان بولەك، قالاداعى كوپتەگەن الاڭداردا شەبەرلىك ساباقتارى، ويىن ايماقتارى، ءتۇرلى بايقاۋلار مەن انيماتسيالىق باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلعان. سوندىقتان بالالار بۇل مەرەكەدە تەك كورەرمەن بولىپ قانا قويماي، ۇلتتىق ويىندارعا قاتىسىپ، شىعارماشىلىق شارالارعا بەلسەندى ارالاسا الادى.
تەاترلار، كونسەرتتەر جانە شوۋ باعدارلامالار
ناۋرىز مەرەكەسى كۇندەرى استانادا تەك اشىق الاڭدارداعى شارالارمەن شەكتەلمەيدى. قالادا ءتۇرلى تەاتر قويىلىمدارى، كونسەرتتەر مەن شوۋ باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. مۇنداي ءىس-شارالاردىڭ بيلەتتەرىن ءارتۇرلى افيشالاردان تابۋعا بولادى.
ماسەلەن، بالالارعا ارنالعان سپەكتاكلدەر مەن ميۋزيكلدەردىڭ باعاسى شامامەن 2000- 6000 تەڭگە ارالىعىندا. سيرك جانە شوۋ باعدارلامالارعا بيلەتتەر 3000- 8000 تەڭگە شاماسىندا بولسا، ينتەراكتيۆتى قويىلىمدار مەن انيماتسيالىق باعدارلامالار 2500 تەڭگەدەن باستالادى. ال كونسەرتتەر مەن وتباسىلىق ءىس-شارالاردىڭ باعاسى 3000- 10000 تەڭگە ارالىعىندا.
بۇل فورماتتار مەرەكەنى جايلى جاعدايدا — جابىق عيماراتتاردا نەمەسە ارنايى ساحنالىق الاڭداردا وتكىزگىسى كەلەتىندەر ءۇشىن قولايلى.
مەرەكە كۇندەرى قالادا ەرەكشە اتموسفەراسى بار فەستيۆالدەر دە وتەدى. سولاردىڭ ءبىرى — Garage Fest. مۇندا مۋزىكا ويناپ، ءدامدى تاعامدار ۇسىنىلىپ، ءتۇرلى ويىن- ساۋىق باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، بۇل — كوڭىلدى دەمالىس پەن ەركىن اتموسفەرا توعىسقان الاڭ. قوناقتاردى ينتەراكتيۆتى ويىندار، ادەمى فوتوزونالار جانە بۇكىل وتباسىعا ارنالعان ءتۇرلى بەلسەندىلىكتەر كۇتەدى.
ءىرى قالالىق شارالارمەن قاتار، مەرەكە كۇندەرى كوپتەگەن ءدامحانالار، بالالار ورتالىقتارى مەن ويىن- ساۋىق ورىندارى دا ارنايى باعدارلامالار دايىنداعان. وندا بالالارعا ارنالعان سۋرەت سالۋ، مۇسىندەۋ، اسپازدىق جانە ساندىك- قولدانبالى ونەر بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى وتكىزىلەدى.
مۇنداي ءىس- شارالار تۋرالى ناقتى اقپاراتتى مەكەمەلەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنان تابۋعا بولادى. وندا كەستە مەن قاتىسۋ شارتتارى جاريالانادى.
جالپى، ەلوردا ءداستۇرلى تۇردە ءارتۇرلى فورماتتاعى دەمالىس مۇمكىندىگىن ۇسىنادى: اۋقىمدى ورتالىق ءىس- شارالار دا بار، حالىق كوپ شوعىرلانبايتىن اۋداندىق مەرەكەلەر دە وتكىزىلەدى، سونداي- اق تەاترلار مەن جابىق الاڭدارداعى باعدارلامالار دا قولجەتىمدى. سوندىقتان ءار وتباسى بالانىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي وزىنە ىڭعايلى دەمالىس ءتۇرىن تاڭداي الادى - تىنىش سەرۋەننەن باستاپ، مازمۇندى ءارى قىزىقتى مەرەكەلىك كۇنگە دەيىن.
الماتى: ءداستۇر مەن مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي توعىسقان قالا
الماتىدا ناۋرىز مەرەكەسى جىلداعىداي كەڭ كولەمدە وتەدى. قالادا جۇزدەگەن ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلىپ، كونتسەرتتەر، فەستيۆالدەر، ەتنواۋىلدار مەن جارمەڭكەلەر تۇرعىندار مەن قوناقتاردى كۇتەدى.
مەرەكەنىڭ باستى ورتالىقتارى - اباي الاڭى، استانا الاڭى، پانفيلوۆ جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوشەسى مەن اربات. بۇل جەرلەردە كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، قوناقتارعا ۇلتتىق تاعامدار ۇسىنىلىپ، ءان مەن كۇي شىرقالادى. قالانىڭ ءار بۇرىشىندا ناۋرىزدىڭ ەرەكشە اتموسفەراسى سەزىلەدى.
بالالارمەن بىرگە دەمالۋعا ساياباقتار قولايلى. تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىندا، جاعالاۋلاردا جانە اۋداندىق ساياباقتاردا مەرەكەلىك باعدارلامالار وتەدى. مۇندا ادام ازداۋ، كەڭ ءارى تىنىش، سوندىقتان وتباسىمەن اسىقپاي سەرۋەندەپ، مەرەكەنى جايلى وتكىزۋگە بولادى.
الماتىدا فەستيۆال فورماتىنداعى شارالار دا كەڭىنەن تارالعان. قولونەر جارمەڭكەلەرى، تاعام ۇسىنىلاتىن ارنايى ايماقتار، ۇلتتىق ونەرگە ارنالعان شەبەرلىك ساباقتارى ۇيىمداستىرىلادى. بالالار ءتۇرلى بۇيىم جاساپ كورىپ، داستۇرمەن تانىسىپ، شىعارماشىلىقپەن اينالىسا الادى.
قالاداعى ءدامحانالار مەن بالالار ورتالىقتارى دا مەرەكەگە ارنايى باعدارلامالار دايىنداعان. وندا سۋرەت سالۋ، مۇسىندەۋ، اسپازدىق جانە قولونەر بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى وتەدى. مۇنداي ءىس- شارالار تۋرالى اقپاراتتى الەۋمەتتىك جەلىلەردەن تابۋعا بولادى.
جالپى، الماتى ءار وتباسىعا وزىنە ىڭعايلى دەمالىس ءتۇرىن ۇسىنادى. ءداستۇرلى مەرەكەلىك كوڭىل- كۇيدى سەزىنگىڭىز كەلسە - ورتالىق الاڭدارعا بارۋعا بولادى. تىنىش سەرۋەن ءۇشىن ساياباقتار قولايلى. ال بەلسەندى دەمالىستى قالايتىندار ءۇشىن جارمەڭكەلەر مەن فەستيۆالدەر جاقسى تاڭداۋ بولماق.
