نارىنقول كارتوبىنان ءونىم شىعارادى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىنىڭ كولەمى 751 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. وبلىستا شىققان ونىمدەر ساۋد ارابياسى، رەسەي، قىتاي، ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ساتىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمى مارات سۇلتانعازييەۆ ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىم كولەمى 682 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، وڭىرلىك ءونىمنىڭ %7- ىن قۇرادى. بيىل بۇل كورسەتكىش %3,3 وسىممەن 751 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە جوسپارلانعان. وبلىستىڭ اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ كولەمى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى.
- ماسەلەن، ءبىزدىڭ وبلىستاعى شين-لاين كومپانياسىنىڭ بالمۇزداعى ساۋد ارابياسى، رەسەي، قىتاي، ورتالىق ازيا ەلدەرىنە شىعارىلدى، «Fruit Art» كومپانياسىنىڭ سۋبليماتسيالىق ونىمدەرى، «LST AGRO» جىلىجايىنداعى تومات ونىمدەرىنىڭ %90- ى رەسەيدىڭ «پياتەروچكا»، «ماگنيت» سەكىلدى ءىرى ساۋدا جەلىلەرىنە تىكەلەي جەتكىزىلەدى. وسىنداي كومپانيالاردىڭ قارقىندى جۇمىسى ناتيجەسىندە اۋىلشارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %15- عا ارتىپ، 345,2 ميلليون دوللارعا جەتتى، - دەدى م. سۇلتانعازيەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
سونىمەن بىرگە مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا 13 ءسۇت-تاۋار فەرمالارىن قۇرۋعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 15 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن قايتا وڭدەۋدى ۇلعايتۋ ماقساتىندا «Pepsi Co» كومپانياسىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىك. ناتيجەسىندە، نارىنقولدا وسىرىلگەن كارتوپتان «Lays» ونىمدەرى شىعارىلاتىن بولدى، - دەدى وبلىس اكىمى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وبلىس اۋىل شارۋاشىلىعىنا بولىنەتىن سۋبسيديا كولەمى بويىنشا 8-ورىندا بولعانىمەن، ءونىم كولەمى بويىنشا تۇراقتى تۇردە رەسپۋبليكادا 5-ورىندا تۇر.
- بۇگىندە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ 1 تەڭگەسىنە 17 تەڭگەگە ءونىم شىعارىلۋدا، بۇل كورسەتكىش بويىنشا رەسپۋبليكادا الدىڭعى قاتاردامىز، - دەدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى.
بۇعان دەيىن اكىم الماتى وبلىسىنىڭ ەكونوميكاسى 6 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسكەنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق، الماتى وبلىسىندا 1,3 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، 15 يندۋستريالدى ايماق قۇرىلادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى