نەپالداعى تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە تۇرمەدەن 15 مىڭ ادام قاشىپ كەتكەن
استانا. KAZINFORM - نەپالدا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تىيىم سالىنعاننان كەيىن 31 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان نارازىلىقتاردى پايدالانىپ، تۇرمەدەگىلەردىڭ جاپپاي قاشۋ جاعدايلارى تىركەلدى. ناقتىراق ايتقاندا 15 مىڭنان استام قاماۋدا وتىرعان ادام بوستاندىققا شىعىپ كەتكەن، دەپ جازادى انادولى.
The Kathmandu Post باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەپال پرەمەر-ءمينيسترى كحادگا پراساد شارما ولي مەن بىرنەشە ءمينيستردىڭ وتستاۆكاعا كەتكەنىنە قاراماستان، ەلدەگى نارازىلىقتار كۇشەيىپ، قاۋىپسىزدىك سالاسىندا كۇردەلى داعدارىس تۋىنداعان.
نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قاتىسۋشىلار بىرنەشە تۇرمەگە شابۋىل جاساپ، اكىمشىلىك عيماراتتارىن ورتەپ، كەي تۇرمەلەردىڭ ەسىكتەرىن اشىق قالدىرعان. سونىڭ سالدارىنان ەل اۋماعىنداعى 25-تەن استام تۇرمەدەن سوتتالعاندار قاشىپ كەتكەن.
ءبىر كولونيادا سوتتالعانداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى قاشىپ شىققان. وسى وقيعا كەزىندە پوليتسيا وق اتىپ، 5 ادام قازا تاپقان. تاعى ءبىر تۇرمەدە جاعدايعا اسكەريلەر ارالاسىپ، 10-نان استام تۇتقىن جاراقات العان.
تارتىپسىزدىكتەرگە قارسى اسكەر مەن پوليتسيا جۇمىلدىرىلدى
ەل استاناسىندا تۇرمەدەن قاشىپ شىققان ادامدار كوشەگە شىققان سوڭ، اسكەر تۇرمەلەر ماڭىنداعى اۋدانداردى باقىلاۋعا العان.
قاشىپ كەتكەندەردىڭ اراسىندا اۋىر قىلمىس ءۇشىن سوتتالعان - كىسى ءولتىرۋ، زورلاۋ، ادام ساۋداسى ىستەرى بويىنشا جازاسىن وتەپ جۇرگەندەر، سونداي-اق شەتەل ازاماتتارى دا بار. ولاردىڭ كەيبىرىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قايتا ۇستاعان، ال كەيبىرى ءوز ەركىمەن ورالعان.
ەلدەگى ساياسي جاعداي تۇراقسىز، زورلىق-زومبىلىق كۇشەيىپ تۇر
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ساياساتكەرلەرگە جانە مەملەكەتتىك نىساندارعا شابۋىلىن توقتاتار ەمەس.
بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر دجحالا ناتح كحانالدىڭ جۇبايى راۆي لاكشمي چيتراكار ۇيىنە جاسالعان شابۋىل كەزىندە اۋىر كۇيىكتەن حال ۇستىندە جاتىر. بۇل وقيعادا تاعى 27 ادام جاراقات العان، ولاردىڭ 25- ءى اۋرۋحانادان شىعارىلعان.
پرەمەر-مينيستر وليدىڭ وتستاۆكاسىنان كەيىن دە ەلدە ساياسي جاعداي تۇراقسىز بولىپ وتىر. نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ءوزارا كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى ۋاقىتشا ۇكىمەتتى باسقارۋعا كانديدات ۇسىنا الماي جاتىر.
نارازىلىقتىڭ ءورشۋى جانە جاستار كوتەرىلىسى
4- قىركۇيەكتە نەپال بيلىگى Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (بۇرىنعى Twitter)، Reddit جانە LinkedIn جەلىلەرىنە ۋاقىتشا تىيىم سالدى. سەبەپ - بۇل كومپانيالار بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ەلدىڭ بايلانىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنە تىركەۋگە ءوتىنىم بەرمەگەن.
بۇل شەشىم جاستار اراسىندا ۇلكەن نارازىلىق تۋعىزىپ، ولار تەك الەۋمەتتىك جەلىلەردى بۇعاتتاۋعا عانا ەمەس، سىبايلاس جەمقورلىققا دا قارسى شىقتى.
پوليتسيا مەن نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر اراسىنداعى قاقتىعىستار كەزىندە سۋاتقىشتار، كوز جاساۋراتاتىن گاز جانە وق-ءدارى قولدانىلدى. قاقتىعىستار سالدارىنان 31 ادام كوز جۇمىپ، 1000-نان استام ادام جاراقات الدى.
كەيىن بيلىك الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قويىلعان تىيىمدى الىپ تاستادى، ال ىشكى ىستەر، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سۋ رەسۋرستارى مينيسترلەرى وتستاۆكاعا كەتتى. ءبىراق بۇل نارازىلىقتى توقتاتا المادى. جينالعاندار پرەمەر-مينيستر مەن مينيسترلەردىڭ ءۇيىن، سونداي-اق پارلامەنت، جوعارعى سوت جانە نەپال كونگرەسىنىڭ سانەپەدەگى شتاب-پاتەرىن ورتەدى.
جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى اسكەريلەر مينيسترلەردى رەزيدەنتسيالارىنان تىكۇشاقپەن ەۆاكۋاتسيالاۋعا كىرىستى.
9 -قىركۇيەكتە نەپال پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى رەسمي تۇردە وليدىڭ وتستاۆكاعا كەتكەنىن راستادى. بۇل شەشىم ەلدەگى جاپپاي نارازىلىقتار مەن ۇكىمەتكە قىسىمنىڭ سالدارىنان قابىلداندى.
نەپالدىڭ ۋاقىتشا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا كانديدات تاڭدالدى
جاقىندا بولعان نارازىلىقتاردا شەشۋشى ءرول اتقارعان Gen-Z قوزعالىسى نەپال جوعارعى سوتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى سۋشيلا كاركيدى ۋاقىتشا ۇكىمەت باسشىسى لاۋازىمىنا ۇسىندى، دەپ News18 تەلەارناسى.
نەپال جوعارعى سوتىنىڭ ءبىرىنشى ايەل باس سۋدياسى بولعان كاركي جاڭا سايلاۋ وتكىزىلگەنگە دەيىن وتپەلى كەزەڭدە ەلدى باسقارۋعا ماقۇلداندى. ونىڭ كانديداتۋراسى Gen-Z قوزعالىسىنىڭ ۆيرتۋالدى جينالىسىندا ماقۇلداندى. جاستار بىرلەستىگى كاركيدىڭ جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا جانە ساياسي داعدارىستان شىعۋعا كومەكتەسەتىنىنە سەنىمدى.
جاڭا باسشى نارازىلىق شەرۋلەرى كەزىندە قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا قولداۋ كورسەتۋ جانە داعدارىستى ەڭسەرۋ ءۇشىن قوعامدى بىرىكتىرۋدى باسىمدىق رەتىندە بەلگىلەدى. كاركي نەپالداعى جاعدايدىڭ وتە قيىن كۇيىندە قالىپ وتىرعانىن مويىندادى، ءبىراق وزگەرىس مۇمكىندىگىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ءبىز ەلدىڭ دامۋى ءۇشىن بىرگە جۇمىس ىستەيمىز جانە نەپالعا جاڭا باستاما بەرۋگە تىرىسامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
كاركي سونىمەن قاتار ۇندىستانمەن بەرىك، ۇزاق مەرزىمدى بايلانىستىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستاردىڭ بەرىكتىگىن اتاپ ءوتىپ، كورشى ەلدىڭ باسشىلىعىنا جوعارى باعاسىن بەردى.
بۇعان دەيىن Gen Z جاستار قوزعالىسىنىڭ وكىلدەرى مەن نەپال ارمياسى اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى راۋندى ءوتىپ، تاراپتار ساياسي ماسەلەلەردى تالقىلاعان بولاتىن.