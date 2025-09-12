نەپالدا مينيسترلەردى تىكۇشاقتارعا ارقاندارىمەن كوتەرىپ الىپ «قۇتقارىپ» جاتىر
استانا. KAZINFORM - نەپالدا وسى اپتانىڭ باسىندا باستالعان جاپپاي نارازىلىقتار كەزىندە مينيسترلەر مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىن ەۆاكۋاتسيالاۋ ءۇشىن اسكەري تىكۇشاقتار جۇمىلدىرىلدى، دەپ حابارلايدى Times of India.
الەۋمەتتىك جەلىدە تەز تاراعان بەينەكادرلاردان شەنەۋنىكتەر جانە ولاردىڭ تۋىستارىن اسكەري تىكۇشاقتاردا قۇتقارۋ ارقاندارىمەن كوتەرىپ، نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر جەردەن قاراپ تۇرعانى كورىنىپ تۇر.
بەينەجازبادا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردىڭ قارجى ءمينيسترى جانە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ارزۋ رانا دەۋبا مەن ونىڭ كۇيەۋى، بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر شەر باحادۋر دەۋباعا شابۋىل جاسالعان ءساتى ءتۇسىپ قالعان.
ەسكە سالا كەتسەك، 8-9 - قىركۇيەك كۇندەرى بولعان نەپالدا نارازىلىق كەزىندە پوليتسيانىڭ وق جاۋدىرۋى سالدارىنان 14 ادام قازا تاپتى.
شەرۋشىلەر ۇكىمەتتەن الەۋمەتتىك جەلىلەردى بۇعاتتاماۋدى جانە جەمقورلىقپەن كۇرەستى كۇشەيتۋدى تالاپ ەتتى. نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردىڭ باسىم كوپشىلىگى — Z ۇرپاعى نەمەسە 1995-2012 -جىلدار ارالىعىندا تۋعاندار.
نەپال پرەمەر- ءمينيسترى جاپپاي نارازىلىقتار تۇسىندا وتستاۆكاعا كەتتى.
نەپال دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تارتىپسىزدىكتەردەن قازا تاپقاندار سانى 51-گە جەتىپ، 1000-نان استامى جارالانعان. نەپالداعى تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە 15 مىڭ ادام تۇرمەدەن قاشىپ كەتكەن.
قوعامدىق ينفراقۇرىلىمعا كەلتىرىلگەن زالال 1,4 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ وتىر.
نارازىلىقتاردا شەشۋشى ءرول اتقارعان Gen-Z قوزعالىسى نەپال جوعارعى سوتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى سۋشيلا كاركيدى ۋاقىتشا ۇكىمەت باسشىسى لاۋازىمىنا ۇسىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.
During the protests in Nepal, ministers were evacuated using ropes lowered from helicopters. pic.twitter.com/mavUWvvVgZ— Clash Report (@clashreport) September 11, 2025