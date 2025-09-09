نەپال پرەمەر-ءمينيسترى جاپپاي نارازىلىقتار تۇسىندا وتستاۆكاعا كەتتى
استانا. KAZINFORM - نەپال پرەمەر-ءمينيسترى شارما ولي سەيسەنبى كۇنى سىبايلاس جەمقورلىققا نارازى شەرۋشىلەر كومەندانتتىق ساعاتتى بۇزىپ، پوليتسيامەن قاقتىعىسقاننان كەيىن وتستاۆكاعا كەتتى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى حاتىندا ولي ماسەلەنى شەشۋگە جانە ونى ساياسي جولمەن شەشۋگە كومەكتەسۋ ءۇشىن وتستاۆكاعا كەتەتىنىن ايتقان.
بۇل الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تىيىم سالۋدان تۋىنداعان شەرۋ كەزىندە 19 ادام قازا تاپقاننان كەيىن بولدى.
جوعارعى سوت ۇكىمەتكە نەپالداعى جانە الەمگە تانىمال 26 الەۋمەتتىك جەلىگە جەتى كۇن ىشىندە بايلانىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىندە تىركەلىپ، باقىلاۋعا كەلىسپەسە، بۇعاتتاۋدى بۇيىردى. ەڭ تانىمال جەلىلەردىڭ ەشقايسىسى تىركەلۋگە كەلمەدى.
ۇكىمەت الەۋمەتتىك جەلىدە ءوز شەشىمىن فەيكتەرمەن، وشپەندىلىكپەن جانە جەلىدەگى الاياقتىقپەن كۇرەسۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىردى.
8 -قىركۇيەكتە تۇرعىندار بۇل شەشىمگە نارازىلىق ءبىلدىرۋ ءۇشىن كوشەلەرگە، سونىڭ ىشىندە كاتماندۋداعى پارلامەنت عيماراتىنىڭ الدىنا شىقتى.
شەرۋشىلەر ۇكىمەتتەن الەۋمەتتىك جەلىلەردى بۇعاتتاماۋدى جانە جەمقورلىقپەن كۇرەستى كۇشەيتۋدى تالاپ ەتتى.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردىڭ باسىم كوپشىلىگى Z ۇرپاعى نەمەسە 1995-2012 -جىلدار ارالىعىندا تۋعاندار.
ولي ۇكىمەتى نارازىلىق زورلىق- زومبىلىققا اينالعان سوڭ الەۋمەتتىك جەلىگە سالىنعان تىيىمدى الىپ تاستادى. ءبىراق بۇعان قاراماستان شەرۋشىلەر پرەمەر- ءمينيستردىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن جانە ۇكىمەتتى تاراتۋدى تالاپ ەتتى.
«Z ۇرپاق توڭكەرىسى» نارازىلىعى زورلىق-زومبىلىققا ۇلاسىپ، پوليتسيا كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز بەن رەزەڭكە وقتاردى قولدانعاننان كەيىن 19 ادام قازا تاۋىپ، 100-دەن استام ادام جاراقات الدى.
NDTV ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ەل پرەزيدەنتىنىڭ رەزيدەنسياسىنا باسىپ كىرىپ، ونى ورتەپ جىبەرگەن.
India Today اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەپال ۇكىمەتىنىڭ مۇشەلەرى ەلدەگى نارازىلىقتارعا بايلانىستى ازاماتتىق رەيستەر ءۇشىن جۇمىسىن توقتاتقان كاتماندۋ حالىقارالىق اۋەجايىنا اسكەري تىكۇشاقتارمەن ەۆاكۋاتسيالانىپ جاتىر.
وتستاۆكاعا كەتكەن پرەمەر-مينيستر شارما وليدىڭ دە ەۆاكۋاتسيالانۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن نەپالدا نارازىلىق كەزىندە 14 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا