ناشاقورلىقپەن تەك ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كۇرەسۋگە مىندەتتى ەمەس - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس جونىندەگى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپاردىڭ جوباسى، سونداي-اق جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋ جانە جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ەرلان قارين كەڭەس مۇشەلەرى كەشەندى جوسپار جوباسىنا تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزىپ، باسقا مەملەكەتتەردىڭ تاجىريبەسىن زەردەلەگەنىن، سونىڭ نەگىزىندە ناشاقورلىقپەن كۇرەستىڭ جۇيەلى ءارى زاماناۋي تاسىلدەرى ۇسىنىلعانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىراتىن ۆەدومستۆولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى دۇرىس بولىنبەگەنىنە نازار اۋداردى.
- ءىس جۇزىندە كەشەندى جوسپار جوباسىنداعى تارماقتاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى (110 نىڭ 52 ءسى) ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە جۇكتەلگەن، ال قالعانىن وزگە مەملەكەتتىك ورگاندار (دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جانە ت. ب.) اتقارادى. الايدا كەشەندى جوسپار جوباسىنىڭ قازىرگى نۇسقاسىندا ناتيجەگە باعدارلانعان كورسەتكىشتەردىڭ بارلىعى كۇشتىك قۇرىلىمداردىڭ جۇمىسىمەن تىكەلەي بايلانىستى. ناشاقورلىقپەن تەك ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كۇرەسۋگە مىندەتتى ەمەس. بۇل - ورتاق جۇمىس، ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. سوندىقتان الەۋمەتتىك بلوكقا جاۋاپتى مينيسترلىكتەر ءوز تاراپتارىنان ناشاقورلىققا قارسى ءتيىمدى كۇرەس شارالارىن قوسۋى كەرەك. سوندا عانا ءبىز ەسكىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس پەن ناركوتيزمنىڭ الدىن الۋ تاسىلدەرىن تەڭدەستىرەمىز، - دەدى ەرلان قارين.
ءوز كەزەگىندە كەڭەس مۇشەلەرى ناشاقورلىققا قارسى كۇرەستە قۇقىق قورعاۋ جۇمىستارىمەن بىرگە پروفيلاكتيكالىق جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن دارىپتەۋ شارالارى دا قاتار جۇرۋگە ءتيىس ەكەنىن قۇپتادى. اتالعان جۇمىس مەملەكەتتىك ورگاندار مەن قوعامنىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرى ارقىلى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار كەڭەستىڭ ءبىرقاتار مۇشەسى جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋ جانە جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى ءوز ۇسىنىس- پىكىرلەرىن جەتكىزدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا ەرلان قارين مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ ۇسىنىستارىن مۇقيات زەردەلەپ، ودان ءارى پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك ولجاس بەكتەنوۆ ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ جانە ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب وتىرىسىن وتكىزگەن ەدى.