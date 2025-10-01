ميلليونداعان شىعىنسىز: پرەزيدەنت مامانداردى قايتا دايارلايتىن ۇلتتىق پلاتفورما اشۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەنگەن ۇلتتىق ونلاين-پلاتفورمانى ىسكە قوسۋدى تاپسىردى. سول ارقىلى جۇمىسسىز قالعان مامانداردى بولاشاقتا سۇرانىسقا يە بولاتىن كاسىپكە بەيىمدەۋ قاجەت.
ەلوردادا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا پرەزيدەنت ەڭبەك نارىعى كۇن وتكەن سايىن وزگەرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- كوپتەگەن كاسىپ يەلەرىنىڭ جۇمىسىن ەندى اۆتوماتتى جۇيە اتقاراتىن بولادى. مۇنداي ءۇردىس قازىردىڭ وزىندە ءجۇرىپ جاتىر. بۇل ءبىرقاتار ماماندىقتىڭ ەسكىرۋىنە، ياعني كوپتەگەن ادامنىڭ جۇمىسسىز قالۋىنا اكەپ سوقتىرادى. بۇل - اسا وزەكتى ماسەلە. وسى جۇمىستى قازىردەن باستاپ قولعا الماساق، مۇنداي ءۇردىستىڭ الەۋمەتتىك سالدارى اۋىر بولادى. جۇمىسسىزدىق بەلەڭ الىپ، تۇرمىس ساپاسى تومەندەپ، الەۋمەتتىك تەڭسىزدىك كۇشەيۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
ءبىراق بۇل جەردە دە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن ءتيىمدى پايدالانۋعا بولادى. ماسەلەن، اقىلدى تەحنولوگيالار قىزمەتكەرلەردىڭ مىقتى نە السىز تۇستارىن ايقىنداپ، كاسىبي شەبەرلىگىن دامىتۋ ءۇشىن ناقتى ۇسىنىستار بەرە الادى.
- مامانداردى قايتا دايارلاۋعا جانە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا كەڭ مۇمكىندىك جاساپ، كۇنى بۇرىن ارەكەت ەتۋگە ءتيىسپىز. بۇل رەتتە تىم ۇلكەن قايتا دايارلاۋ ورتالىقتارىن قۇرۋعا بيۋجەتتەن ميلليونداعان قارجى شىعىنداۋدىڭ قاجەتى جوق. جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەۋەتىن ساۋاتتى قولدانا بىلگەن ءجون. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - جۇمىسسىز قالۋدىڭ الدىندا تۇرعان ميلليونداعان ادامعا جاڭا مۇمكىندىك بەرۋ. باسقاشا ايتساق، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ وراسان زور الەۋەتىن جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، ادام كاپيتالىن كۇشەيتىپ، ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن ارتتىرۋعا پايدالانۋ كەرەك. ۇكىمەتكە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەنگەن ۇلتتىق ونلاين-پلاتفورمانى ىسكە قوسۋدى تاپسىرامىن. سول ارقىلى جۇمىسسىز قالعان مامانداردى بولاشاقتا سۇرانىسقا يە بولاتىن كاسىپكە بەيىمدەۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، ءبىزدىڭ سيفرلىق ستراتەگيامىزدا ۇلت مۇددەسى باستى ورىندا تۇراتىنىن جەتكىزدى.
- شىن مانىندە، نەگىزگى ماسەلە جاساندى ينتەللەكت قانا ەمەس. ەڭ باستىسى - ەلدىڭ ەگەمەندىگى، ۇرپاقتىڭ بولاشاعى. ۇكىمەت بۇگىن ايتىلعان ۇسىنىستىڭ ءبارىن مۇقيات قاراستىرادى. ءسوز سوڭىندا ءبىر ماسەلەنى اتاپ وتكىم كەلەدى. جاساندى ينتەللەكت - سيفرلىق ەكونوميكانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى. سوندىقتان كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسىن وسى تاقىرىپقا ارناۋدى ۇسىنامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونىمەن بىرگە، مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.