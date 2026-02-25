15:40, 25 - اقپان 2026 | GMT +5
ميحايل شايدوروۆ Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - اقوردا رەزيدەنتسياسىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى ميحايل شايدوروۆ پەن ونىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
پرەزيدەنت XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ميحايل شايدوروۆتى Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن، باپكەرى، جاتتىقتىرۋشى-كەڭەسشى الەكسەي ۋرمانوۆتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
«قۇرمەت» وردەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋدان ۇلتتىق قۇراما كومانداسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى اسەم قاسانوۆاعا، مانەرلەپ سىرعاناۋدان جاتتىقتىرۋشى ستانيسلاۆ شايدوروۆقا، قازاقستاندىق كونكيمەن مانەرلەپ سىرعاناۋ وداعىنىڭ پرەزيدەنتى باۋىرجان ەرالىعا تابىستالدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى ماراپاتتاعان ەدى.