ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:40, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    ميحايل شايدوروۆ Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا رەزيدەنتسياسىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى ميحايل شايدوروۆ پەن ونىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Касым-Жомарт Токаев наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ميحايل شايدوروۆتى Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن، باپكەرى، جاتتىقتىرۋشى-كەڭەسشى الەكسەي ۋرمانوۆتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.

    марапаттау
    Фото: Ақорда

    «قۇرمەت» وردەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋدان ۇلتتىق قۇراما كومانداسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى اسەم قاسانوۆاعا، مانەرلەپ سىرعاناۋدان جاتتىقتىرۋشى ستانيسلاۆ شايدوروۆقا، قازاقستاندىق كونكيمەن مانەرلەپ سىرعاناۋ وداعىنىڭ پرەزيدەنتى باۋىرجان ەرالىعا تابىستالدى.

    марапаттау
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى ماراپاتتاعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار