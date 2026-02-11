ميشەل دجوزەف قازاقستانعا دەگەن قۇرمەتىن BAĞALA ءانى ارقىلى ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليالىق بەلگىلى ءانشى، Silk Way Star حالىقارالىق جوباسىنىڭ جەڭىمپازى ميشەل دجوزەف قازاق تىلىندەگى جاڭا تۋىندىسى - BAĞALA ءانىن ۇسىندى.
ءانشى 2025 -جىلعى قاراشادا وتكەن بايقاۋدىڭ گراند-فينالىنداعى جەڭىسىنەن كەيىن قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرىنە بەرگەن ۋادەسىن وسىلاي ورىنداعان. ميشەل دجوزەف قازاق مادەنيەتىنە جانە ءتىلىنىڭ كوركەمدىگىنە ەرەكشە ىقىلاس بىلدىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«مەن Silk Way Star جوباسى كەزىندە قازاقستاندى شىن جۇرەگىممەن جاقسى كورىپ قالدىم. قازاق ءتىلى وتە باي ءارى اسەم. بايقاۋ بارىسىندا كورسەتىلگەن زور قولداۋ ءۇشىن العىس رەتىندە تىڭدارماندارىما قازاق تىلىندە ءان سىيلاۋ مەن ءۇشىن ماڭىزدى بولدى»، - دەدى ءانشى.
جاڭا ءان تىڭدارمانداردى شىنايى سەزىمدى، ۋاقىتتى، شىعارماشىلىق قۋانىشىن جانە جاقىن جانداردى باعالاۋعا ۇندەيدى. كومپوزيتسيا رەجيسسەر ق. جىلجاقسىنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن بەينەبايانمەن تولىققان. ءان ءماتىنىنىڭ اۆتورلارى - د. شامۇراتوۆ پەن ن. شارحان ۇلى، ال ارانجيروۆكاسىن گ. يسمبەرگەنوۆ جاساعان.
ەسكە سالايىق، ميشەل دجوزەف «دوستىق وردەنى» II دارەجەلى وردەنىمەن ماراپاتتالعان. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان ناگرادانى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين تابىستادى.
موڭعوليالىق ءانشى كورەرمەندەردى تەك قۋاتتى ۆوكالىمەن جانە ەرەكشە ساحنالىق وبرازدارىمەن عانا ەمەس، قازاق اندەرىن، سونىڭ ىشىندە «قاراتورعاي» تۋىندىسىن شەبەر ورىنداۋىمەن دە ءتانتى ەتتى.
Silk Way Star گراند- فينالى استانادا ءوتىپ، التى تىلدە تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى. بايقاۋدىڭ بارلىق 10 شىعارىلىمى Jibek Joly جانە Silk Way تەلەارنالارىندا كورسەتىلدى. سونىمەن قاتار فينال China Media Group قۇرامىنداعى CCTV-15 قىتايلىق تەلەارناسىنان دا كورسەتىلدى.
جوبانىڭ جيىنتىق اۋديتورياسى 1 ميللياردتان استى.
حالىقارالىق جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.