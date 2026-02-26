موڭعوليانىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 2,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى قاڭتار ايىندا موڭعوليا 105 ەلمەن ساۋدا جۇرگىزىپ، سىرتقى ساۋدانىڭ جالپى كولەمى 2,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
ونىڭ ىشىندە ەكسپورت كولەمى 1,7 ميلليارد دوللار بولسا، يمپورت 843,0 ميلليون دوللار شاماسىندا بولدى. ساۋدا بالانسىنىڭ پروفيتسيتى 906,5 ميلليون دوللار بولعان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى حابارلادى.
وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا جالپى ساۋدا كولەمى %30,7- عا نەمەسە 608,9 ميلليون دوللارعا ارتقان. بۇل رەتتە ەكسپورت %71,6- عا نەمەسە 730,2 ميلليون دوللارعا ءوستى. ساۋدا بالانسىنىڭ پروفيتسيتى 16,5 ەسەگە نەمەسە 851,5 ميلليون دوللارعا ۇلعايدى. ال يمپورت كەرىسىنشە %12,6- عا نەمەسە 121,3 ميلليون دوللارعا قىسقاردى.
ەكسپورتتىڭ ءوسۋى مىنا تاۋار جەتكىزىلىمدەرىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى:
- مىس كەنى مەن كونسەنتراتى - 462,3 ميلليون دوللارعا؛
- كومىر - 167,6 ميلليون دوللارعا؛
— وڭدەلمەگەن نەمەسە جارتىلاي وڭدەلگەن التىن — 95,5 ميلليون دوللارعا؛
— كونسەرۆىلەنگەن ەت ونىمدەرى — 8,3 ميلليون دوللارعا؛
— فليۋوريت كەنى مەن كونتسەنتراتى — 15 ميلليون دوللارعا؛
— مىرىش كەنى مەن كونتسەنتراتى — 6 ميلليون دوللارعا؛
— شيكى مۇناي — 5,6 ميلليون دوللارعا؛
— موليبدەن كەنى مەن كونسەنتراتى — 2,5 ميلليون دوللارعا.
يمپورتتىڭ تومەندەۋى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا مىنا جەتكىزىلىمدەردىڭ قىسقارۋىمەن تۇسىندىرىلەدى:
— جەڭىل اۆتوكولىكتەر — 73,1 ميلليون دوللارعا؛
— جۇك كولىكتەرى — 36,1 ميلليون دوللارعا؛
— كولىك قۇرالدارىنىڭ قوسالقى بولشەكتەرى — 17,6 ميلليون دوللارعا؛
— ديزەل وتىنى — 13 ميلليون دوللارعا؛
— بۋلدوزەرلەر مەن ەكسكاۆاتورلار — 7,5 ميلليون دوللارعا.
سونىمەن قاتار، بەنزين جەتكىزىلىمى 26,8 ميلليون دوللارعا، ازوت تىڭايتقىشتارى 5,8 ميلليون دوللارعا، ال ءدارى-دارمەك 3,5 ميلليون دوللارعا ارتقان.
الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا ەكسپورت %11- عا نەمەسە 215,2 ميلليون دوللارعا، يمپورت %23,8- عا نەمەسە 263,9 ميلليون دوللارعا ازايعان.
ەكسپورتتىڭ %96,7- ىن مينەرالدىق ونىمدەر، باعالى تاستار، زەرگەرلىك بۇيىمدار جانە نەگىزگى مەتالدار قۇرايدى. ال يمپورتتىڭ %72- ى مينەرالدىق ونىمدەرگە، مەحانيكالىق، ەلەكتر تەحنيكالىق جانە كولىك جابدىقتارىنا، ولاردىڭ قوسالقى بولشەكتەرىنە، سونداي-اق نەگىزگى مەتالدار مەن ولاردان جاسالعان بۇيىمدارعا تيەسىلى.
وسىعان دەيىن موڭعوليا نارىعىنا قازاقستان تاۋارلارىن ەكسپورتتاۋ جەڭىلدەگەنىن جازعان ەدىك.