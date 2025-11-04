موڭعوليادان 1 ەشكى قانشا تەڭگەگە ساتىپ الىنادى - مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليادان ەشكىلەردىڭ بىرەۋى شامامەن 50 مىڭ تەڭگەدەن ساتىپ الىنۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- ۇلكەن جۇمىس ىستەلىنىپ جاتىر. ول كىسىمەن موڭعولياعا (بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ) بارعاندا 500 مىڭ ەشكى الۋعا كەلىسكەنبىز. قازىر ول مەملەكەت جابىق. ونى اشۋ ءۇشىن ءبىراز قاعاز قۇجاتتارىن دايىنداپ، ءبىر قولايلى وبلىسىن تاڭدايمىز. ول ءۇشىن ورىنباسارىم باستاعان كوميسسيا موڭعولياعا بارىپ، ينسپەكسيا جاسايدى. سودان كەيىن ەشكىلەردى اكەلە باستايمىز. ءيا، ولار ءتۇبىتتى ەشكىلەر. سوندىقتان الامىز دەگەن شارۋاشىلىقتار بار، - دەدى مينيستر ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەشكىلەر مەملەكەت قاراجاتىنا ساتىپ الىنبايدى. شارۋالارعا نەسيەلەر بەرىلەدى.
- اباي، الماتى وبلىستارى ەشكى ساتىپ الۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. سوندىقتان كەلىسىمشارتقا وتىرعاننان كەيىن جەتكىزە باستايمىز. مەنىڭشە، جازعا تامان ورىن الادى. ويتكەنى، كەلىسىمشارتقا وتىرۋعا، ينسپەكسيا جاساۋعا، تەكسەرۋگە ءبىراز ۋاقىت كەرەك. ەشكىنى قانداي باعامەن ساتىپ الاتىنىن شارۋالار وزدەرى كەلىسەدى. ورتاشا 50 مىڭ تەڭگەنىڭ ماڭايىندا، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، باتىس قازاقستاندا 65 قوي-ەشكى قىرىلىپ قالدى.