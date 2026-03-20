موڭعوليا ازاماتتارى ەندى ا ق ش ۆيزاسىن الۋ ءۇشىن كەپىلدىك تولەۋگە مىندەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەلشىلىگى موڭعوليانى ا ق ش ۆيزاسىنا كەپىلدىك تولەۋ باعدارلاماسىنا قوسىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
جاڭا باعدارلاماعا سايكەس، B1/B2 كاتەگوريالى ا ق ش ۆيزاسىن الۋعا بارلىق تالاپقا ساي كەلەتىن موڭعوليا ازاماتتارى ۆيزانى الۋ الدىندا $15,000 ا ق ش دوللارىنا دەيىن (شامامەن 54 ميلليون توگروگ) كەپىلدىك تولەۋگە مىندەتتى بولادى.
سۇحبات كەزىندە كونسۋلدىق قىزمەتكەر ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرىپ، كەپىلدىك تولەۋ جونىندە نۇسقاۋلىق بەرەدى. ءوتىنىش بەرۋشىلەرگە رەسمي كونسۋلدىق نۇسقاۋلارسىز ەشقانداي تولەمدى ءۇشىنشى تاراپ سايتتارى ارقىلى جاساماۋ ۇسىنىلادى.
B1/B2 ۆيزاسى موڭعوليا ازاماتتارىنا كەپىلدىك تولىق تولەنگەننەن كەيىن عانا بەرىلەدى. بۇل تالاپ ءوتىنىش بەرىلەتىن ەلگە قاراماستان بارلىق جاعدايدا قولدانىلادى.
وسىدان بۇرىن موڭعوليا 34 ەلدىڭ ازاماتى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى جىل سوڭىنا دەيىن ۇزارتقانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى موڭعولياعا 851931 شەتەلدىك تۋريست ساپارلاعانى بەلگىلى.