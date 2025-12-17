موبيلدى اۋدارىم بويىنشا سالىقتان جالتارعانداردىڭ بەرەشەگى قالاي وندىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان ءموبيلدى اۋدارىم بويىنشا سالىقتان جالتارعانداردىڭ بەرەشەگى قالاي وندىرىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.
- موبيلدى اۋدارىم تۋرالى بۇيرىققا وزگەرىستەر ەنگىزدىك. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىنگى ەرەجەدە 2 فاكتور بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلەتىن ەدى. ياعني، ءارتۇرلى 100 ادامنان 3 اي قاتارىنان اۋدارىم السا، ءبىز وندا مۇنى كاسىپكەرلىك رەتىندە قاراستىرعان بولاتىنبىز. ءبىراق، وسىنى ىسكە اسىرعان كەزدە ۇسىنىستار كوپ ءتۇستى. ماسەلەن، اۋدارىم سوماسى از، 100، 200 تەڭگەدەن اۋدارىم بولاتىنى، سومانىڭ مولشەرىن كورسەتۋ كەرەكتىگى ايتىلدى. سوندىقتان ءۇشىنشى كورسەتكىش ەنگىزدىك. ونىڭ سوماسى - 12 ا ە ك. ياعني، 1 ميلليوننان اسىپ ءتۇسۋى ءتيىس. وسى كريتەري سايكەس بولعاندا عانا اۋدارىمداردى باقىلاۋعا الامىز، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ءبىر ادامنىڭ شوتىنا 5 ميلليون، 10 ميلليون تەڭگە 2-3 ادامنان تۇسسە، وندا ول باقىلاۋعا الىنبايدى. نەمەسە قاڭتاردا اۋدارىم الىپ، اقپاندا اۋدارىم الماسا ونداي دا ەسەپشوتتار باقىلانبايدى. ياعني، 3 اي - قاڭتار، اقپان، ناۋرىز ايلارىندا اقشا قاتارىنان ءتۇسۋى كەرەك.
- ءبىز جەكە ازاماتتاردىڭ شوتتارىن بۇعاتتامايمىز. حابارلاما بەرەمىز. وسىدان كەيىن تۇسىنىكتەمە بەرىپ، ونى قابىلداعاندا شارا قولدانىلمايدى. بىردەن شەكتەۋ شاراسىن قولدانبايمىز. تەك سالىقتىق تەكسەرۋ ارقىلى عانا شارا قولدانامىز، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جەكە تۇلعا حابارلامانى ەسكەرمەگەن جاعدايدا سالىقتىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى.
- بانكتەردەن دەرەكتەردى الىپ، قاي ادامنان، قانداي جاعدايدا اقشا تۇسكەنىن تەكسەرەمىز. ەگەر سالىقتان جالتارۋدى بايقاساق، وعان سالىق مىندەتتەمەلەرىن وتەۋدى تالاپ ەتەمىز. ونى ۋاقىتىلى تولەۋى ءتيىس. ول ازامات بىزبەن كەلىسپەي، سوت ارقىلى شەشىمدى قايتا قاراۋى مۇمكىن. ەگەر سوتقا جۇگىنبەسە، وندا سالىقتى ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قولدانامىز. جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا سول ازامات تۋرالى مالىمەتتەردى بەرەمىز. سالىقتى سوت ورىنداۋشىلارى ارقىلى ءوندىرىپ الامىز. بانكتىڭ شوتتارى بۇعاتتالمايدى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ ءموبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.