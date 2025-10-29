مەتال ىزدەگىشتەردى ليتسەنزياسىز پايدالانۋعا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قۇندى زاتتار شەتەلگە كەتىپ، «قارا نارىقتا» ساتىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا تاريحي- مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان زاڭ جوباسىن تانىستىرعان دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
- ءبىز تەك ەسكەرتكىشتەردى ەمەس، سونىمەن بىرگە تاريحي قۇندىلىعى جوعارى جادىگەرلەردى دە جوعالتىپ جاتىرمىز. قۇندى زاتتار شەتەلگە كەتىپ، «قارا نارىقتا» ساتىلىپ جاتىر. كوپ جاعدايدا ولاردى مەتال ىزدەگىشتەر مەن ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى تاۋىپ الادى. سوندىقتان زاڭ جوباسىندا مەتال ىزدەگىشتەر مەن وسىنداي قۇرىلعىلاردى ليتسەنزياسىز پايدالانۋعا تىكەلەي تىيىم سالۋ ۇسىنىلعان. بۇل - تاريحي مۇرامىزدى توناۋدان، قورعاۋعا باعىتتالعان ناقتى قادام دەپ ويلايمىز، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
وسى ورايدا ول ءالى دە تالقىلاۋدى قاجەت ەتەتىن بىرنەشە ماسەلەنى اتادى.
- ءبىرىنشى ماسەلە - جەر كاداسترىنا ەسكەرتكىشتەردىڭ قورعاۋ ايماقتارىن ەنگىزۋ. بۇل نە ءۇشىن كەرەك؟ قۇرىلىستى باستاعانعا دەيىن ازاماتتار وسى بازادان تاريحي- مادەني ەسكەرتكىشتەردىڭ بار ەكەنىن ءبىلۋى ءتيىس. قازىر ونداي اقپارات جوق. سوندىقتان وسىنداي جەرلەرگە قۇرىلىس سالۋ قاۋىپى بار. بۇل تۇزەتۋ بويىنشا ۇكىمەتتىڭ قولداۋى قاجەت، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ەكىنشى ماسەلە رەتىندە مەملەكەت باسشىسى وسى سالادا جاۋاپكەرشىلىكتى قاتاڭداتۋ تۋرالى ناقتى تاپسىرما بەرگەنىن، وسىعان وراي زاڭ جوباسىندا ارنايى نورمالار ۇسىنىلعانىمەن ۇكىمەت قولداماعانىن ايتتى.
- ەكىنشى وقىلىمعا دەيىن بۇل ماسەلە قايتا قارالىپ، پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى ورىندالۋى قاجەت. تاعى ءبىر ماسەلە - جەرگىلىكتى تاريحي- مادەني مۇرانى قورعاۋ ينسپەكسيالارىنىڭ جۇمىسى. بۇگىندە ولار قاعاز جۇزىندە بار. الايدا ەشقانداي قۇزىرەتى، باقىلاۋ تەتىگى مەن رەسۋرسى جوق. وسى جۇيەنى رەتتەمەيىنشە، ناقتى باقىلاۋ ورناتۋ قيىن، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس زاڭسىز ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارىن تىياتىن زاڭ جوباسىن تالقىلاپ جاتىر.