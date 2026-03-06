مۇسا مەرگەن تۇرعىنباي ۇلىنا قاپيادا تيگەن وق
استانا. قازاقپارات - مۇسا مەرگەن تۇرعىنباي ۇلى - جانتەكەيدىڭ شاقاباي رۋىنان. شىڭگىل اۋدانىنىڭ سارىتوعاي اۋىلىندا تۋعان.
1940 -جىلى شاقاباي ۇكىردايى نوعايبايدىڭ باستاۋىمەن كوكتوعاي كوتەرىلىسشىلەرىنە كەلىپ قوسىلىپ، سارىتوعاي شايقاسىندا اتى شىعادى. كوتەرىلىسكە دەيىن بوكەن، جايران اتىپ، نوعايباي اۋىلىن اڭ ەتىنە تولتىرعان سۇرمەرگەن اڭشى ەكەن. شاعانىرگە، مونشىق، بۇلعىن شايقاستارىندا ەلىن جانىن سالىپ قورعايدى.
ۇكىمەت جانىشتاۋشى اسكەرىن ءۇستى-ۇستىنە توگىپ، ەل باركول جاعىن ىعىسىپ، قاپتىق تاۋىنا جەتكەندە كومينداڭمەن اۋىز جالاسقان موڭعوليا اسكەرى باسىپ كىرىپ توعايلارعا ءورت قويادى. 200 وتباسى ءورتتىڭ ىشىندە قالادى. جاعىشىنشي (زاحچينشي) دەگەن جەردە، شەكارانى كەسىپ وتكەن 30 دان استام موڭعوليا اسكەرىمەن مۇسا مەرگەن جالعىز ءوزى اتىسىپ، سوڭعى قالعان بىرەۋىنەن باسقاسىن تۇگەل اتىپ ولتىرەدى. ەڭ سوڭعىسى باعىنۋ بەلگىسى رەتىندە اق تۋ كوتەرىپ، مۇسا مەرگەن باعىندى دەپ ويلاپ «باعىنساڭ بەرى شىق!» دەپ باسىن كوتەرە بەرگەندە، الگى اسكەر اتىپ ولتىرەدى.
