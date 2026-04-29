مەرۋەرت وتەكەشوۆا ءومىر بويىنا اي سايىن 1 ميلليون تەڭگە سىياقى الىپ وتىرادى
استانا. قازاقپارات - تانىمال پروديۋسەر بايان الاگوزوۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى مەرۋەرت وتەكەشوۆاعا بەينەۇندەۋ جاريالاپ، اكتريساعا قازاق قىزدارىنىڭ سيمۆولىنا اينالعان «قىز جىبەك» فيلمىندەگى ءرولى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
ول ونەر يەسىنە ءومىر بويىنا اي سايىن 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سىياقى تاعايىنداۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24kz».
پروديۋسەردىڭ ايتۋىنشا، «قىز جىبەك» فيلمى ءۇشىن ارنايى تىگىلگەن كامزول قازىر وزىندە ساقتاۋلى، جەتى قۇلىپتىڭ استىندا تۇر. بۇل جادىگەردىڭ وزىنە امانات رەتىندە تابىستالعانىن ايتقان ول، ونىڭ الداعى تاعدىرىن ءتيىستى ورگاندار شەشەتىنىن جەتكىزدى. سونىمەن بىرگە، ۋاقىت وتە كەلە كامزول ۇلتتىق مۇرا رەتىندە مۋزەيگە تاپسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
«الايدا مەنىڭ ايتقىم كەلگەنى بۇل ەمەس. مەن مەرۋەرت اپايعا ءوز اتىمنان شاعىن بولسا دا سىي-قۇرمەت كورسەتكىم كەلەدى. قازىرگى تاڭدا ول كىسى استانادا، ال مەن الماتىدا تۇراتىندىقتان جانە جۇمىس باستىلىققا بايلانىستى ارنايى بارا الماي وتىرمىن. دەگەنمەن، قازاقتىڭ قىز جىبەگىنە قۇندىز تون سىيلاعىم كەلەدى»، - دەدى ول.
سونداي-اق بايان الاگوزوۆا كۇيەۋى ەكەۋىنىڭ اتىنان: «مۇنى قازاق ونەرىنە قوسقان ولشەۋسىز ەڭبەگىڭىزدىڭ لايىقتى باعاسى دەپ قابىلداۋدى وتىنەمىن»، - دەپ، ءومىر بويىنا اي سايىن 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سىياقى تاعايىندايتىنىن جەتكىزدى.
بۇدان بولەك، پروديۋسەر مەتسەناتتارعا ۇندەۋ جاساپ، ەلگە ەڭبەگى سىڭگەن، ءبىراق ەلەۋسىز قالعان ونەر قايراتكەرلەرىن ۇمىتپاي، ولارعا قولداۋ كورسەتۋگە شاقىردى.