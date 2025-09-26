مەنىڭ ويىمشا وعىزدار ءالى دە ءومىر ءسۇرىپ جاتىر - بۇلەنت گونۇلتاش
استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ق ر ۇلتتىق مۋزەيىندە «وعىز دالالىق مادەنيەتىنىڭ ىزدەرى» اتتى حالىقارالىق كورمەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى مەن عىلىمي سەمينار ءوتتى.
ءداستۇرلى سەمينار اياسىندا تاريحشىلار، ارحەولوگتار، مادەنيەتتانۋشىلار، ەتنولوگتار، شىعىستانۋشىلار، مۋزەي جانە مۇراعات قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق اكادەميالىق جانە عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ قاۋىمداستىعى وكىلدەرى باس قوستى.
- بۇل كورمەگە كونە جانكەنت قالاسىنان تابىلعان جادىگەرلەر قويىلعان. جالپى قازاقستان جەرىندە وعىز ارحەولوگياسى كوپ زەرتتەلمەگەن اقتاڭداق كەزەڭدەردىڭ ءبىرى سانالادى. سوندىقتان جانكەنتتەگى زەرتتەۋلەر، تابىلعان جادىگەرلەر وسى بوستىقتىڭ ورنىن تولىقتايتىن، ۇلگى بولاتىن، بولاشاق ىزدەنۋلەرگە جول باستايتىن قۇندىلىعىمەن ەرەكشە. ءبىز ءىس-شارا ارقىلى كوپشىلىككە وعىزداردىڭ مەملەكەت قالىپتاستىرۋداعى ورنىن، ساۋلەت قۇرىلىستارى مەن زەرگەرلىك بۇيىمدارىن، قولونەر تۋىندىلارىن، انتروپولوگيالىق جانە ارحەولوگيالىق ارتەفاكتىلەرىن تانىستىردىق، - دەدى ءا. ح. مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ استانا قالاسىنداعى فيليالىنىڭ ديرەكتورى ءازىلحان تاجەكەيەۆ.
شارا بارىسىندا عىلىمي-گۋمانيتارلىق الاڭ قۇرۋ ارقىلى قازاقستان اۋماعىنداعى وعىز مادەنيەتىنىڭ ىزدەرىن انىقتاۋ جانە عىلىمي تۇرعىدان زەردەلەۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. سونىمەن قاتار تۇركى حالىقتارىنىڭ تاريحي ساباقتاستىعىن كورسەتۋگە، وعىز مۇراسىن ساقتاۋ مەن ناسيحاتتاۋ جولدارىن ايقىنداۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. سەمينار عىلىمي قاۋىمداستىق اراسىندا پىكىر الماسۋعا جاعداي جاسادى.
- ءبىز وعىز مادەنيەتىنىڭ بۇرىن بىلمەگەن كەرەمەت جاۋھارلارىن، قۇندى جادىگەرلەرىن، تاريحي ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتەرىن وسى ورتاق تاريحىمىزدان سىر شەرتەتىن ەرەكشە كورمەدەن تاماشالاپ، ريزا بولدىق. وعىز مادەنيەتى قازاقستان جەرىنەن، ورتالىق ازيا ايماعىنان باستاۋ الىپ، كەيىننەن سەلجۇك مەملەكەتى، وسمان يمپەرياسى، قازىرگى تۇركيا ەلى بولىپ جالعاسىپ كەلە جاتىر. مەنىڭ ويىمشا وعىزدار ءالى دە ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. بۇل بارلىق تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ ورتاق مادەنيەتى، ورتاق تاريحى. سوندىقتان بۇگىنگى ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى وعىز مۇراسىن ۇرپاققا ناسيحاتتاپ، تاريحىن ۇمىتپاۋ دەپ ويلايمىن. تۇركيا ەلى دە وسى ورتاق ىسكە اتسالىسىپ، تاجىريبەمىزبەن ءبولىسىپ، الداعى ۋاقىتتا ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەردى بىرلىكتە جۇرگىزۋگە تىلەكتەسپىز»، - دەدى تۇركيا رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگىنىڭ مادەني مۇرالار جانە مۋزەيلەر باس باسقارماسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بۇلەنت گونۇلتاش.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەجەلگى يراننىڭ تاڭعاجايىپ ءداستۇرلى «مۇزداتقىشتارى» تۋرالى جازعامىز.
اۆتور
باقىتجول كاكەش