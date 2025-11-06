مۇناي باعاسى ا ق ش-تاعى قور كولەمىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى تومەندەدى
استانا. قازاقپارات - Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 63,5 دوللارعا دەيىن ءتۇسىپ كەتتى - بۇل سوڭعى ەكى اپتاداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش. بەنزينگە دەگەن سۇرانىس ارتا تۇسسە دە، قارا التىننىڭ قۇنى قۇلدىراپ كەتتى. بۇل تۋرالى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى جازدى.
سارسەنبى كۇنى مۇناي باعاسى %1,4- دان تومەندەپ، باررەلىنە 63,5 دوللارعا دەيىن ءتۇستى. بۇل قۇلدىراۋ جاھاندىق نارىقتاعى ۇسىنىس ارتىق بولۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىقتىڭ اسەرىنەن بولدى.
ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) مالىمەتىنشە، وتكەن اپتادا ەلدەگى كوممەرتسيالىق مۇناي قورى 5,2 ميلليون باررەلگە ءوسىپ، 421,2 ميلليون باررەلگە جەتكەن. ال ساراپشىلار بار بولعانى شامامەن 603 مىڭ باررەلگە عانا وسەدى دەپ بولجاعان ەدى.
سوعان قاراماستان، بەنزينگە دەگەن سۇرانىستىڭ كۇتكەننەن جوعارى بولۋى مۇناي باعاسىنىڭ ودان ءارى تومەندەۋىن تەجەدى. بەنزين قورى 4,7 ميلليون باررەلگە ازايىپ، 206 ميلليون باررەلدى قۇرادى. ساراپشىلار بۇعان دەيىن 1,1 ميلليون باررەلگە عانا قىسقارۋى مۇمكىن دەپ بولجام جاساعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى نەگىزگى مۇناي-گاز نىساندارىن تەكسەردى.