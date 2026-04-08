مەن سوعىستا كەڭەس وداعىن قورعادىم، سەن نەگە مەنىڭ ۇل-قىزدارىمدى قورعامادىڭ - جۇبان مولداعاليەۆ
استانا. قازاقپارات - 1986 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسان كۇنى قازاقستان جازۋشىلار وداعى اياق استىنان ابىگەرگە تۇسەدى. جەر ءجۇزىن ءدۇر سىلىكندىرگەن جەلتوقسان كوتەرىلىسىنەن كەيىن 13 كۇن وتكەندە قازاقستان جازۋشىلارىمەن «قاڭعىپ كەلگەن شۇرەگەي» كولبين كەزدەسەدى.
(گەننادي كولبين - 1986 -جىلى قازاقستان كومپارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى بولىپ سىرتتان تاعايىندالعان كەڭەستىك باسشى.)
سول كەزدەسۋدە اقىن جۇبان مولداعاليەۆ جاستاردى قورعاي سويلەگەنىن بىلەمىز.جۇبان مولداعاليەۆ - قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاتىسقان مايدانگەر.
ادۋىندى اقىن الابۇرتىپ، قايتا-قايتا تۇتىعىپ، سويلەي جونەلەدى.
- مەن كەشەگى قانقۇيلى سوعىستا كەۋدەمدى وققا توسىپ، كەڭ-بايتاق سوۆەتتىك وتانىمدى قورعادىم. ءسىز نەگە مەنىڭ قارشاداي ۇل-قىزدارىمدى قورعامادىڭىز؟! - دەگەندە كولبين كوزىلدىرىگى سالبىراپ تومەن قارايدى. اقىن ءسوزىن ارى قاراي جالعايدى.
- قاقاعان ايازدا بالالاردى كوك مۇزعا جاتقىزىپ، ءورت سوندىرگىش ماشينامەن ءۇستى-باسىنا سۋىق سۋ قۇيعان دەگەن نە سۇمدىق! وسىنى كورگەنشە، سول سوعىستا مەن نەگە ءولىپ كەتپەدىم، - دەپ ءسوزىن اياقتاپ، قاپ-قارا بوپ تۇتىگىپ، توردەگى ورنىنا كەلىپ وتىردى. نەتكەن باتىرلىق دەسەڭىزشى.
سول كەزەڭ - كەڭەستىك ساياساتتىڭ اسا قاتال ۋاقىتى ەدى. مۇنداي اشىق قارسىلىق ايتۋ كەز كەلگەن ادام ءۇشىن ۇلكەن قاۋىپ بولاتىن. جەلتوقسان وقيعاسىنان كەيىن قازاق جاستارى جاپپاي ۇستالىپ، قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىراپ جاتقان شاق. ءتىپتى بۇرىنعى رەسپۋبليكا باسشىسى دىنمۇحامەد قونايەۆتىڭ ءوزى قىزمەتتەن الىنىپ، ونىڭ اينالاسى دا قاتاڭ تەكسەرىلىپ جاتقان ەدى. وسىنداي جاعدايدا جۇبان مولداعاليەۆتىڭ تۋرا ايتىپ، جاستاردى قورعاۋى - ۇلكەن ازاماتتىق ەرلىك بولاتىن.