مەن جۇگىرگەندى جاقسى كورمەيمىن - 80 جاستاعى مارافونشى سالتانات تۇيتەبايەۆ
استانا. KAZINFORM - سالتانات تۇيتەبايەۆ نيۋ-يورك مارافونىندا جۇلدەگەر اتاندى. ول بيىلعى دودادا 42,2 شاقىرىمدى 4 ساعات 45 مينۋت 56 سەكۋندتا جۇگىرىپ ءوتىپ، 80-89 جاس ساناتىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى.
- بۇل جولعى مارافون ەرەكشە اسەر قالدىردى. 59 مىڭنان اسا ادام قاتار جۇگىردى. سونىڭ ىشىندە ايەلدەردىڭ سانى دا از ەمەس - 27 مىڭ. قىزدار قاۋىمىنا ايتارىم - جۇگىرۋمەن اينالىسىڭىزدار، سپورتتان قالىس قالماڭىزدار. مەن مۇنى بەكەر ايتىپ وتىرعانىم جوق. ەۋروپا مەن امەريكا قىزدارىنان قالىپ قويماڭىزدار، - دەپ ازىلمەن باستادى اڭگىمەسىن مارافونشى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا.
زاماناۋي تەحنولوگيالارعا بەيىم مارافونشى زامانداستارىن دا جاڭاشىلدىققا ۇمتىلۋعا شاقىردى.
- قازىر ءتىل ءبىلۋ دە، اۋدارۋ دا قيىن ەمەس. وسىدان بەس جىل بۇرىن قىزدارىم ماعان اۋدارماشى قۇرال سىيلاعان. قازىر تەلەفوننىڭ وزىمەن- اق كەز كەلگەن ءتىلدى تۇسىنۋگە بولادى. ءبىز بالا كۇنىمىزدە گادجەت، تەلەۆيزور دەگەندى بىلمەدىك. ءتۇن ورتاسىنا دەيىن «قۋما تاياق»، «اقسۇيەك»، «لاڭگى» ويناپ وستىك. بۇل دا سپورتتىڭ ءبىر ءتۇرى. سول ادەت ءومىر بويى سەرىك بولىپ كەلەدى، - دەيدى مارافونشى.
سالتانات اقساقالدىڭ ايتۋىنشا، سپورت ۇزاق ءومىر مەن سەرگەكتىكتىڭ كىلتى.
- تازا اۋادا جاتتىعۋدىڭ پايداسى زور. اپتاسىنا بەس رەت 21 شاقىرىمنان جۇگىرىپ تۇرامىن. بوران، جاڭبىر، قار - مەن ءۇشىن كەدەرگى ەمەس. ەگەر اۋا رايى تىم قولايسىز بولسا، جاتتىعۋدى دەمالىس كۇندەرىنە اۋىستىرامىن. شىنى كەرەك، جۇگىرگەندى قاتتى جاقسى كورەمىن دەپ ايتا المايمىن. كەيدە ءوزىمدى قامشىلاپ شىعامىن. ءبىراق مارەگە جەتكەن سوڭ، كۇنى بويى سەرگەك جۇرەمىن، - دەيدى سالتانات تۇيتەبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سپورت وعان تەك كۇش-قۋات ەمەس، ومىرلىك تاجىريبە دە سىيلاعان.
- وسى سپورتتىڭ ارقاسىندا 24 مەملەكەتتە بولدىم. ايتپەسە مەن ميلليونەر دە، كاسىپكەر دە ەمەسپىن. سپورت - مەنىڭ ومىرلىك سەرىگىم، - دەپ قورىتىندىلادى ارداگەر مارافونشى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ