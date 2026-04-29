مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساماق بولدى ما: قامشىبەك تاشيەۆتەن جاۋاپ الىندى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنان - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ەكس- ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتەن، بۇرىنعى دەپۋتات قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆتەن جانە جوعارعى كەنەشتىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۇلىنان (نۇرلانبەك شاكيەۆكە) ءى ءى م- دا جاۋاپ الىندى، دەپ حابارلايدى 24.kg.
بۇل تۋرالى ادۆوكات شەردور ءابدىقاپاروۆ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇشەۋى دە ءىس بويىنشا بۇعان دەيىن وزگە فيگۋرانتتارعا قاتىستى ايىپتاۋلار بويىنشا شاقىرتىلعان. اڭگىمە جاپپاي تارتىپسىزدىك ۇيىمداستىرۋ جانە تەرگەۋ مەملەكەتتىك توڭكەرىس ارەكەتى رەتىندە قاراستىرىپ وتىرعان ايىپتاۋلار تۋرالى بولىپ وتىر.
كۇش قۇرىلىمدارىنداعى دەرەككوزدەردىڭ ايتۋىنشا، قاتىسۋشىلاردان ءى ءى م باس تەرگەۋ باسقارماسىندا جاۋاپ الىندى. جاۋاپ الۋ بىرنەشە ساعاتقا سوزىلدى، سودان كەيىن ولار ۆەدومستۆو عيماراتىنان شىعىپ كەتكەن. رەسمي تۇردە ايىپتاۋلاردىڭ ەگجەي-تەگجەيى ايتىلماعان. كۇش قۇرىلىمدارىنداعى دەرەككوزدەرگە سايكەس، تەرگەۋ «75» دەپ اتالاتىن حاتپەن بايلانىستى.
