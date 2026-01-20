مەملەكەتتىك رامىزدەردى قادىرلەپ پايدالاناتىن وتانشىل ازاماتتاردى بارىنشا قولداۋ قاجەت - توقايەۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋعا جەڭىل-جەلپى، سالعىرت قاراۋعا بولمايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- وتانشىلدىق دەگەنىمىز - ارينە، وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىك دەگەن ءسوز. الايدا، وتان الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىڭدى سەزىنىپ، پەرزەنتتىك پارىزىڭدى وتەۋگە تالپىنباساڭ، «وتانشىلمىن، پاتريوتپىن» دەگەن ءسوزىڭنىڭ قۇنى كوك تيىن بولماق. قازىر قوعامدا «قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك تۋىن قايدا جانە قاشان قولدانعان ءجون؟» دەگەن ماڭىزدى ماسەلە تالقىلانىپ جاتىر. بۇل ماسەلە ارنايى نورمالارمەن جانە ەرەجەلەرمەن رەتتەلەدى. مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋعا جەڭىل-جەلپى، سالعىرت قاراۋعا بولمايدى. زاڭ تالابى ءاردايىم ورىندالۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت زاڭنىڭ تۇپكى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
- مەملەكەتتىك رامىزدەردى قادىرلەپ، ولاردى جونىمەن پايدالاناتىن وتانشىل ازاماتتاردى بارىنشا قولداۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستاننىڭ اكادەميالىق تاريحى بويىنشا كولەمدى جەتى تومدىق شىعارىلادى.
پرەزيدەنت جالپى تۇركى وركەنيەتىن زەرتتەۋگە كوپ كوڭىل ءبولىنىپ جاتقانىن، وسى ورايدا قىركۇيەك ايىندا رەسەيلىك ارىپتەستەرمەن جانە باسقا ەلدەردىڭ وكىلدەرىمەن بىرگە «التاي - تۇركىلەردىڭ اتاقونىسى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق كونفەرەنسيا وتكىزۋدى جوسپارلانىپ وتىرعانىن ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى بەس جىل بۇرىن «تاۋەلسىزدىك بارىنەن قىمبات» اتتى ماقالاسىندا زاماناۋي عىلىمي تاسىلدەردى قولدانا وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ جاڭا اكادەميالىق تاريحىن دايارلاۋ مىندەتىن قويعانىن ايتتى.
- جىل سوڭىنا قاراي بۇل اۋقىمدى جانە ىرگەلى زەرتتەۋ جۇمىسى اياقتالىپ، قازاقستاننىڭ اكادەميالىق تاريحى بويىنشا كولەمدى جەتى تومدىق شىعارىلاتىن بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ەڭبەك مەملەكەتتىلىگىمىزدى نىعايتۋدا ماڭىزدى ۇلەس قوساتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن قازاقستان تاريحىنىڭ جاڭا جەتى تومدىعىن دايارلاۋ اياسىندا عىلىمي قىزۋ پىكىرتالاس ءجۇرىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.