مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر جەتىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازىرگى زامانعى سىن-قاتەرلەردى ەسكەرە وتىرىپ، قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ قىزمەتىن جانە ولاردىڭ مەملەكەت پەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيالىق نورمالار ناقتىلاندى. مەملەكەت پەن ءدىن اراسىنداعى قارىم-قاتىناس، مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر جەتىلدىرىلدى. «نەگىزگى قۇقىقتار، بوستاندىقتار مەن مىندەتتەر» ءبولىمىنىڭ جاڭا اتاۋى وندا كوزدەلگەن ەرەجەلەردىڭ ءمانىن بارىنشا تولىق كورسەتەدى. ۇسىنىلىپ وتىرعان جاڭاشىلدىقتار ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى مەن قورعالۋى كەپىلدىكتەرىن كۇشەيتەدى. حالىقارالىق جالپى تانىلعان ۇستانىمداردى ەسكەرە وتىرىپ، ولاردىڭ مازمۇنىن تولىقتىرادى. سونداي-اق وزىق كونستيتۋتسيالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، جەكە تۇلعا مىندەتتەرىنىڭ وزەگىن ناقتىلايدى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
