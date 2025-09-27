مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ انت ءماتىنى جاڭارتىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ورگانداردا جاڭادان پروفيلاكتيكا قىزمەتى قۇرىلادى. بۇل تۋرالى كەشە قىزىلوردادا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ باستاماسىمەن وتكەن ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەردىڭ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا بەلگىلى بولدى.
ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرلىبەك نالىبايەۆ، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەرى، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جانە مەملەكەتتىك قىزمەت ارداگەرلەرى قاتىستى.
فورۋمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «ادىلەتتى قازاقستان»، «ادال ازامات» قاعيداتتارىن ىلگەرىلەتىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اراسىندا زاڭ مەن ءتارتىپتىڭ ورنىعۋىنا ايرىقشا ىقپال ەتۋ. مۇندا اسىرەسە ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەرگە ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋىندا دارحان جازىقباي مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتقان: «زاڭ جانە ءتارتىپ» - مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس تۇعىرى. قوعامدا وسى قاعيدانى تۇبەگەيلى ورنىقتىرۋ ءۇشىن بارلىق قۇزىرلى ورگاندار اراسىندا ورتاق كوزقاراس پەن ورتاق ۇستانىم بولۋعا ءتيىس. بۇل - ەڭ الدىمەن، ەشقانداي قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول بەرمەۋ قاعيداسى، ياعني كەز كەلگەن زاڭسىزدىققا قارسى تۇرۋ دەگەن ۇستانىم. سوندىقتان مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وسى باعىتتاعى جۇمىسىن بارىنشا قولداۋ قاجەت. سوندا عانا ەلىمىزدە قۇقىق بۇزۋشىلىققا، وزبىرلىق پەن زورلىق-زومبىلىققا قارسى سانا-سەزىم قالىپتاسادى، قوعامعا جات كەز كەلگەن ارەكەتكە توزبەۋشىلىك پايدا بولادى» ، دەگەن سوزدەرىن تىلگە تيەك ەتىپ، «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردەن باستاۋ الۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ورگانداردا جاڭادان پروفيلاكتيكا قىزمەتىن قۇرۋ كوزدەلىپ وتىر. ونىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ جونىندە شارالار قابىلداۋدى قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا ىشكى باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ، ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتىن، ونىڭ ىشىندە كومپلاەنس-قىزمەتتەردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ.
سونداي-اق، ەرەكشە نازار اۋداراتىن ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - قىزمەتتىك تەرگەپ-تەكسەرۋ راسىمدەرىنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق تۇردە قايتا قۇرىلۋى. بۇل رەتتە كادر قىزمەتتەرى وزدەرىنىڭ نەگىزگى مىندەتى - پەرسونالدى دامىتۋ مەن ءتيىمدى كادرلىق ساياساتتى جۇرگىزۋگە باعىتتالسا، قىزمەتتىك تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ جانە جۇرگىزۋ وكىلەتتىگى تولىقتاي پروفيلاكتيكا قىزمەتىنە بەرىلەدى. بۇل وزگەرىستەر جاڭا زاڭ جوباسىندا ناقتى قاراستىرىلىپ، ونى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەر جەتەكشىلىك ءرول اتقارادى. ولار اگەنتتىكتىڭ وكىلدەرى رەتىندە مەملەكەتتىك ورگاندارعا ءىس ساپارعا جىبەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، فورۋمدا جاڭارتىلعان انت ءماتىنى دە تالقىلاندى. جاڭارتىلعان انتتىڭ باستى مىندەتى - مەملەكەتتىك قىزمەتشىنى تەك قۇقىقتىق عانا ەمەس، سونداي-اق مورالدىق مىندەتتەر دە جۇكتەلگەن مەملەكەتتىڭ وكىلى رەتىندە ايقىنداۋ.
دارحان جازىقباي «ادىلەتتى قازاقستان - ادال ازامات» قاعيداتتارىن مەملەكەتتىك اپپارات جۇمىسىندا بەكەم ورنىقتىرۋ - ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەت ەكەنىن ايتتى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر وسى ۇستانىمداردى باسشىلىققا الىپ، ونى قوعام ساناسىنا سىڭىرۋگە بەلسەندى اتسالىسۋى ءتيىس. بۇل رەتتە ولاردىڭ قۇمار ويىندارعا قاتىسۋىن، تىيىم سالىنعان زاتتاردى قولدانۋ سياقتى بۇزۋشىلىقتاردى بولدىرماۋ، سونداي- اق ادالدىق قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن جەمقورلىققا قارسى مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. سونىمەن قاتار، وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ دا ماڭىزدى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرمەك.
ايتا كەتۋ كەرەك بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قۇمار ويىندارعا قاتىستى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى شەكتەۋلەردى ساقتاماعان 25 مەملەكەتتىك قىزمەتشى انىقتالىپ، زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
فورۋمعا قاتىسۋشىلار ادەپ جونىندەگى ۋاكىلدەردىڭ دەربەستىگىن كۇشەيتۋگە جانە ولارعا جۇكتەلەتىن مىندەتتەردى ءتيىمدى ورىنداۋ تەتىكتەرىنە قاتىستى ويلارىن ورتاعا سالدى.
قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكا بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردا 770 ادەپ جونىندەگى ۋاكىل قىزمەت اتقارادى.
بۇعان دەيىن قۇمار ويىندارعا قاتىسى بار 25 مەملەكەتتىك قىزمەتشى جۇمىستان شىعارىلعانىن جازعان ەدىك.