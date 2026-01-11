مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جاساندى ينتەللەكتدى كۇندەلىكتى جۇمىسىنا ەنگىزىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 50 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشى جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ءوز جۇمىسىندا قولدانۋدى ۇيرەندى. ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ماماندارىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل باستامالار مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ جۇمىسىن سيفرلاندىرۋعا باعىتتالعان.
مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر AI Qyzmet باعدارلاماسى ارقىلى جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى قىزمەتىندە قولدانۋدى ۇيرەنەدى.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما اياسىندا مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتكەرلەرى جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى جۇمىس پروتسەسىندە قولدانۋدىڭ نەگىزگى ستسەنارييلەرىن مەڭگەرەدى، - دەيدى مينيسترلىك ماماندارى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
بۇل باستامادان كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور دا قالىس قالعان جوق.
- كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردا AI Corporate باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعان. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتىندە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ ماقساتىندا ۇلتتىق ج ي پلاتفورماسى اياسىندا e-Gov Ai، e-Otinish اقپاراتتىق جۇيەسىنە ارنالعان ج ي مودۋلدەرى، 102 قىزمەتىنە ارنالعان جي- كومەكشى جانە باسقا دا تسيفرلىق شەشىمدەر كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆا وكىلدەرى.
بۇل باستامالار مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.