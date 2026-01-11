ق ز
    08:10, 11 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جاساندى ينتەللەكتدى كۇندەلىكتى جۇمىسىنا ەنگىزىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - 50 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشى جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ءوز جۇمىسىندا قولدانۋدى ۇيرەندى. ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ماماندارىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل باستامالار مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ جۇمىسىن سيفرلاندىرۋعا باعىتتالعان.

    Елдің отын балансын басқаруда цифрлық шешімдер енгізіледі
    Фото: Энергетика министрлігі

    مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر AI Qyzmet باعدارلاماسى ارقىلى جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى قىزمەتىندە قولدانۋدى ۇيرەنەدى.

    - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما اياسىندا مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتكەرلەرى جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى جۇمىس پروتسەسىندە قولدانۋدىڭ نەگىزگى ستسەنارييلەرىن مەڭگەرەدى، - دەيدى مينيسترلىك ماماندارى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.

    بۇل باستامادان كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور دا قالىس قالعان جوق.

    - كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردا AI Corporate باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعان. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتىندە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ ماقساتىندا ۇلتتىق ج ي پلاتفورماسى اياسىندا e-Gov Ai، e-Otinish اقپاراتتىق جۇيەسىنە ارنالعان ج ي مودۋلدەرى، 102 قىزمەتىنە ارنالعان جي- كومەكشى جانە باسقا دا تسيفرلىق شەشىمدەر كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆا وكىلدەرى.

    بۇل باستامالار مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
