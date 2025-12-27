مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە جاساندى ينتەللەكت كۋرستارى مىندەتتى بولادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت كۋرستارى مىندەتتى بولادى. بۇل تۋرالى جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ اتاپ وتۋىنشە، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەتەتىن Qyzmet AI باعدارلاماسى قولعا الىنعان. بۇگىندە 50 مىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشى ج ي سالاسىنداعى داعدىلارىن جاقسارتا ءتۇستى.
- ۋاقىت وتە كەلە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت كۋرستارى مىندەتتى بولادى. ياعني، ەگەر ادام جاساندى ينتەللەكت كۋرسىنان وتپەسە نەمەسە اتالعان داعدىلاردى مەڭگەرمەسە، وندا ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەي المايدى. ءبىز مۇنى دۇرىس دەپ سانايمىز. ويتكەنى، مەملەكەتتىك قىزمەتىمىز بيۋروكراتيامەن كۇرەسۋ ءۇشىن باسەكەگە قابىلەتتى، تيىمدىلىگى، ونىمدىلىگى جوعارى بولۋى ءتيىس، - - دەدى جاسلان ماديەۆ.
