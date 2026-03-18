مەملەكەتتىك قىزمەتشى ءتارتىپ بۇزسا، جاۋاپكەرشىلىگى قالاي ولشەنەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىگىنە قاتىستى كوزقاراس تۇبەگەيلى قايتا قارالىپ جاتىر. ونىڭ باستى ماقساتى - جازالاۋ ەمەس، الدىن الۋ شارالارى مەن قىزمەتتىك ءتارتىپ بولماق. بۇل جاڭاشىلدىقتار «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسىندا جازىلعان.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقبايدىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسىندا جاۋاپكەرشىلىكتى جەڭىلدەتەتىن (تەرىس سالداردىڭ بولماۋى) جانە اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار (قىزمەتتىك مىندەتتەردى ورەسكەل بۇزۋ، تارتىپتىك تەرىس قىلىقتى الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك، نە وزگە دە ماس كۇيدە جاساۋ) ناقتى ايقىندالادى.
- تارتىپتىك تەرىس قىلىقتىڭ اۋىرلىعى مەن كىنا دارەجەسىن ەسكەرە وتىرىپ، تارتىپتىك جازالاردىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى 2 ايدان 6 ايعا دەيىن سارالانادى، - دەدى د. جازىقباي ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسى جاۋاپتى شەشىمدەر قابىلداۋ كەزىندە تۋىندايتىن سالداردان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ قاۋىپتەنەتىنىن بىرنەشە رەت اتاپ وتكەن بولاتىن.
- مۇنداي جاعدايلاردا ءاربىر ارەكەتتىڭ ءۋاجىن ناقتى اجىراتا ءبىلۋ اسا ماڭىزدى. وسىعان بايلانىستى زاڭ جوباسىندا، ەگەر قابىلدانعان شەشىمدەر ازاماتتاردىڭ ءومىرىن، قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان بولسا، جاۋاپكەرشىلىكتى بولدىرمايتىن جاعدايلار ايقىن بەكىتىلگەن، - دەپ اتاپ ءوتتى اگەنتتىك ءتوراعاسى.
ودان بولەك، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ كاسىبي تاۋەلسىزدىگىنە بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر كۇشەيتىلەدى. قىزمەتكە نەگىزسىز قىسىم جاساۋعا، ارالاسۋعا، دالەلسىز ايىپ تاعۋعا جول بەرىلمەيدى.
- قىزمەتشىلەردى قۇقىقتىق تۇرعىدان قورعاۋ مەملەكەتتىڭ مىندەتى. بۇل - ادال ءارى سالماقتى شەشىمدەر قابىلداۋدىڭ قاجەتتى شارتى، - دەدى دارحان جازىقباي.
ايتا كەتەيىك، ماجىلىستە «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ قىزمەتىنە سوڭعى تۇپكىلىكتى باعانى ەل ازاماتتارى بەرۋى كەرەك.
سونداي-اق، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ەڭبەكاقىسى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى تۇردە يندەكستەلەدى. زەينەتكە شىققاندا 4 جالاقى مولشەرىندە تولەم بەرىلەدى.