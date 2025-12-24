مەملەكەتتىك ماراپاتقا 1300 گە جۋىق جۇمىسشى مامان يە بولدى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - بيىل پرەزيدەنت جارلىعىمەن 1300 گە جۋىق جۇمىسشى ماماندىق وكىلى مەملەكەتتىك ماراپاتقا يە بولدى. رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ءتۇرلى سالالاردا ەڭبەك ەتەتىن 500 دەن استام قىزمەتكەر، ەڭبەك اۋلەتتەرىنىڭ 138 وكىلى ماراپاتتالعان. مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىنىڭ قورىتىندىسىن باياندادى.
ەرلان قارين 2025 -جىل ەلىمىز ءۇشىن تابىستى بولعانىن اتاپ ءوتتى. 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونومكامىز 6,4 پايىز ءوسىم كورسەتتى. وتاندىق زاۋىتتاردا 147 مىڭ اۆتوكولىك قۇراستىرىلدى. 17 ميلليون شارشى مەترگە جۋىق باسپانا سالىندى. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا 219 جاڭا نىسان سالىندى. 130 جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. جاڭادان 17322 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
- ديقاندارىمىز ەكىنشى جىل قاتارىنان رەكوردتىق كولەمدە 27 ميلليون توننا استىق جينادى. 13 مىڭ شاقىرىم جول رەكونسترۋكتسيا مەن جوندەۋدەن ءوتتى. ۇزىندىعى 836 شاقىرىم دوستىق مويىنتى تەمىر جول جەلىسىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلدى. مۇنىڭ ءبارى قۇر ستاتيستيكا ەمەس، مۇنىڭ ارتىندا مىڭداعان ادامنىڭ ەڭبەگى جاتىر. ولار قاراپايىم جۇمىسشىلار، ينجەنەرلەر، مەحانيزاتورلار، قۇرىلىسشىلار، ەنەرگەتيكتەر، تەحنولوگتار، ديقاندار جانە باسقالار. وسى جەتىستىكتەر ەل ازاماتتارىنىڭ كوزگە كورىنبەيتىن كۇندەلىكتى ورتاق جۇمىستارىنىڭ جەمىسى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەلوردادا كونگرەسس ورتالىقتا وتكەن سالتاناتتى جيىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جانە وزگە دە ماڭىزدى جەتىستىكتەر ءوزارا تىعىز بايلانىستى ەكى فاكتوردىڭ ناتيجەسى بولدى. ءبىرىنشىسى - ەل پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ەكونوميكادا، باسقارۋ جۇيەسىندە، الەۋمەتتىك سالادا جانە ينفراقۇرىلىمدا جۇرگىزىلگەن جۇيەلى ءارى اۋقىمدى رەفورمالار.
- ال ەكىنشىدەن، ءاربىر ازاماتتىڭ قوسقان ۇلەسى. ويتكەنى بىردە-ءبىر رەفورما وزدىگىنەن جۇمىس ىستەمەيدى. ول ناقتى ءارى قاراپايىم ادامداردىڭ ەڭبەگىمەن، بىلىمىمەن جانە جاۋاپكەرشىلىگىمەن تولىققاندا عانا ىسكە اسادى. زاڭدار قابىلداۋعا، قارجى بولۋگە، زاۋىتتار مەن كاسىپورىندار سالۋعا بولادى، ءبىراق كاسىبي ماماندارسىز، ءوز ءىسىن بىلەتىن ءارى جۇمىس ىستەۋگە نيەتتى ادامدارسىز مۇنىڭ ءبارى تەك جوسپار كۇيىندە قالۋى مۇمكىن. ءدال وسى سەبەپتى جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىنىڭ ماڭىزى ايرىقشا. بۇل جىل قۇرىلىمدار مەن باعدارلامالارعا ەمەس، ەڭبەك ادامىنا، بەيبىتشىلىك پەن كاسىبيلىك قۇندىلىقتارىنا ارنالعان، - دەدى ەرلان قارين.
ەرلان قارين مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسى جاڭارتىلىپ، جاڭادان 9 سالالىق قۇرمەتتى اتاق ەنگىزىلگەنىن ەسكە سالدى. مەملەكەت باسشىسى بيىل كاسىبي مەرەكەلەر اياسىندا ەنەرگەتيكتەردى، قۇتقارۋشىلاردى، مۇعالىمدەردى، مۇنايشىلاردى، دارىگەرلەردى، سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن، اۋىل شارۋاشىلىعى ماماندارىن اقوردادا ارنايى قابىلداپ، قۇتتىقتادى.
- 24 كاسىبي مەرەكە مەن ەڭبەك كۇنىن كەڭ كولەمدە اتاپ ءوتۋ يگى داستۇرگە اينالدى. جالپى وسى جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن 1300 گە جۋىق جۇمىسشى ماماندىق وكىلى مەملەكەتتىك ماراپاتقا يە بولدى. وسىنىڭ بارلىعى - ەسەلى ەڭبەكتى قادىرلەۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام. بۇل ەڭبەك ادامى مەملەكەت ساياساتىنىڭ باستى نازارىندا دەگەن ءسوز، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
بيىل رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ءتۇرلى سالالاردا ەڭبەك ەتەتىن 500 دەن استام قىزمەتكەر، ەڭبەك اۋلەتتەرىنىڭ 138 وكىلى، 200 دەن استام عالىم، پەداگوگ جانە مەديتسينا قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالعان.
ال ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادا - «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعى بيىل سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ قاراپايىم مەحانيزاتورى مۇرات قاراجۇمانوۆقا جانە قاراعاندى وبلىسىنىڭ قاراپايىم جۇمىسشىسى، ءوز ماماندىعى بويىنشا 40 جىلدان استام ەڭبەك ەتكەن سەرگەي چەرنوۆويعا بەرىلدى.
- بۇل نەنى بىلدىرەدى؟ بۇل ساياساتتىڭ وزگەرگەنىن نەمەسە قازىرگى تىلمەن ايتقاندا، ويىن ەرەجەلەرىنىڭ اۋىسقانىن بىلدىرەدى. ەندى مەملەكەت پەن قوعامنىڭ قۇرمەتى مەن نازارىندا مەديااتاق ەمەس، قاراپايىم ەڭبەك ادامدارىنىڭ - مۇعالىمدەردىڭ، دارىگەرلەردىڭ، ەنەرگەتيكتەردىڭ، كولىك سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، ديقانداردىڭ جانە باسقا دا مامانداردىڭ ناقتى ۇلەسى تۇر. بۇل جۇمىس، بۇل ساياسات الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، استانادا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىن قورىتىندىلاۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى. بۇگىندە ەل ەكونوميكاسىندا جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ 3,3 ميلليون ادامى جۇمىسشى ماماندىقتار بويىنشا ەڭبەك ەتىپ جاتىر. ولار ەكى مىڭعا جۋىق ءتۇرلى تەحنيكالىق كاسىپتەردى قامتىپ وتىر.