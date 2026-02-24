مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى قاتارىنداعى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە ۇمىتكەرلەر ىرىكتەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2 -ناۋرىزدا بارلىق ايماقتارداعى جەرگىلىكتى اسكەري اتقارۋ ورگاندارىندا ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى قاتارىنداعى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە ۇمىتكەرلەر ىرىكتەلەدى.
«ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى» مەملەكەتتىك مەكەمەسى Instagram پاراقشاسىندا ىرىكتەۋدىڭ 10-ساۋىرگە دەيىن جۇرەتىنىن حابارلادى.
ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى ساربازدارى قاتارىنا ەلىمىزدىڭ 18 بەن 27 جاس ارالىعىنداعى، بويى 180 س م- دەن جوعارى جانە 195 س م- دەن اسپايتىن، ءبىلىمى ورتا، ورتا ارناۋلى جانە جوعارى، دەنساۋلىعى جاقسى كەز كەلگەن ازاماتى قوسىلا الادى. جوعارى ءبىلىمدى، سپورتتىق جەتىستىكتەرى مەن رازريادتارى بار ۇمىتكەرلەرگە باسىمدىق بەرىلەدى.
ىرىكتەۋدەن وتكەن ساربازدار اسكەري بورىشىن استانا جانە الماتى قالالارىنداعى «ايبىن» جانە «باتىر» پرەزيدەنتتىك پولكتەرىندە اتقارادى.
ولار تاجىريبەلى نۇسقاۋشىلىق قۇرامنىڭ جەتەكشىلىگىمەن اسكەري ىسكە ۇيرەنەدى، جاۋىنگەرلىك جانە ارنايى دايارلىق ساباقتارىندا اسكەري ماماندىقتاردى مەڭگەرەدى.
ق ر م ك ق مەرزىمدى قىزمەت ساربازدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋى مەن مەملەكەتتىك ەلتاڭباسى ەتالوندارىن كۇزەتۋ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن پروتوكولدىق ءىس-شارالارعا قاتىسۋ، كۇزەتىلەتىن تۇلعالار مەن وبەكتىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سەكىلدى مىندەتتەردى اتقارادى.
- مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى قاتارىندا اتقارۋ جاس ازاماتتار ءۇشىن مىقتى ەرلىك مەكتەبى بولادى، ولار مۇندا ءوزىنىڭ ومىرلىك جولىنا قاجەتتى ماڭىزدى داعدىلارعا ۇيرەنەدى. جاستار ءۇشىن بۇل كەزەڭ ارى قارايعى مانساپ جولىن جالعاستىرۋعا نەگىز، الەۋمەتتىك ليفت بولۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى اياقتاعاندار قالاۋى بويىنشا قىزمەتتى كەلىسىمشارت نەگىزىندە جالعاستىرا الاتىنى، ودان ءارى ولاردىڭ ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاننىڭ قىزمەتكەرى جانە وفيتسەرى بولىپ، كۇزەتىلەتىن تۇلعالار مەن وبەكتىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا مىندەتتەردى اتقارۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنى ايتىلعان.
سونىمەن قاتار ق ر م ك ق مەرزىمدى قىزمەت ساربازدارى ءۇشىن مەرزىمدى اسكەري قىزمەت اتقارعان ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قولداۋ بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بەلگىلەنگەن بارلىق جەڭىلدىكتەر قولدانىلادى.
وسىعان دەيىن ەلوردادا ۇلتتىق ۇلاننىڭ باستاماسىمەن «Cyber sarbaz» سىنىبى اشىلعانى تۋرالى جازدىق.