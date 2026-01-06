مەملەكەتتىك كەڭەسشى زەينەپ احمەتوۆاعا التىن جۇلدىز بەن «وتان» وردەنىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنت اتىنان «حالىق قاھارمانى» باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ تۋىستارىنا التىن جۇلدىز بەن «وتان» وردەنىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
2025 -جىلدىڭ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسىنا جاساعان جۇمىس ساپارى كەزىندە اتى اڭىزعا اينالعان باتىر باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىمىن جاريالاپ، ءتيىستى جارلىققا قول قويعان بولاتىن.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الماتىدا وتان سوعىسىندا ەرلىك پەن باتىلدىق كورسەتكەن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ كەلىنى زەينەپ احمەتوۆا مەن نەمەرەسى ەرجان مومىش ۇلىنا پرەزيدەنت اتىنان ايرىقشا ەرەكشەلىك بەلگىسى - التىن جۇلدىز بەن «وتان» وردەنىن تاپسىردى.
- حالقىمىز باۋىرجان مومىش ۇلىن ءاردايىم باتىر دەپ بىلەدى، قاھارمان دەپ قاستەرلەيدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بۇل جولعى شەشىمى حالىقتىڭ وعان دەگەن ىستىق ىقىلاسىن ودان ءارى ارتتىرا ءتۇستى. ەڭ باستىسى، كوپتەن كۇتكەن تاريحي ادىلدىك قالپىنا كەلتىرىلدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
سونداي-اق ەرلان قارين قايسار رۋح پەن ءور مىنەزدىڭ سيمۆولىنا اينالعان باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ءومىرى جاس ۇرپاققا ۇلگى- ونەگە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعى بەرىلدى.