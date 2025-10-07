مەملەكەتتىك كەڭەسشى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستە حالىقارالىق سەرىكتەستىكتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا 2022-2026 -جىلدارعا ارنالعان جەمقورلىققا قارسى ساياسات تۇجىرىمداماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى قاراستىرىلىپ، جەمقورلىققا قارسى كۇرەس مەملەكەتتەر توبىنىڭ (گرەكو) ۇسىنىمدارى پىسىقتالدى.
وتىرىستا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى، قارجى مينيسترلىگى، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسشىلارىنىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىلدى جەتىلدىرۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، ءبىرقاتار وڭ وزگەرىسكە نازار اۋداردى.
جەمقورلىققا قارسى ساياسات تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا پرەزيدەنتتىڭ ەكى جارلىعى، ون زاڭ جانە ۇكىمەت قاۋلىسى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇزگە جۋىق بۇيرىعى قابىلداندى. بۇل شارالار ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ساياساتتى وزەكتەندىرۋگە جانە جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋدىڭ ءتيىستى تەتىگىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ەرلان قارين تۇجىرىمدامانى ىسكە اسىرۋ مەرزىمى اياقتالۋعا تاياپ قالعانىن، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل سالاسىندا جاڭا باعدارلامالىق قۇجاتتى ازىرلەۋ جۇمىستارىن باستاۋ كەرەك ەكەنىن ەسكە سالدى. بۇل رەتتە قازىرگى جاعدايعا تالداۋ جۇرگىزۋ، حالىقارالىق وزىق تاجىريبەنى جانە زاماناۋي ۇردىستەر مەن سىن- قاتەرلەردى ەسكەرۋ ماڭىزدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستە حالىقارالىق سەرىكتەستىكتىڭ، سونىڭ ىشىندە گرەكو ۇيىمىمەن ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جيىن سوڭىندا ەرلان قارين «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ودان ءارى ورنىقتىرا ءتۇسۋ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى باعىت ەكەنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جاڭا ستاندارت بەكىتىلدى.