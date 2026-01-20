مەملەكەتتىك كەڭەسشى لاۋازىمى جويىلادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى لاۋازىمى جويىلادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جۇمىس ىستەپ تۇرعان پارلامەنتتىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتەتىن اپپاراتتىق قۇرىلىمنىڭ ءبىر بولىگى، سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك كەڭەسشى لاۋازىمى تاراتىلۋعا جاتادى. پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ فۋكتسيونالى، قۇرىلىسى جانە ونى باسقارۋ جۇيەسى ءىس جۇزىندەگى قاجەتتىلىككە وراي رەفورمالانادى. ارينە، ءبىرقاتار ەلدە ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى بار ەكەنى سىزدەرگە بەلگىلى. ءبىزدىڭ جاعدايدا اتالعان لاۋازىمدى بەكىتۋ مەملەكەتتى باسقارۋ پروتسەسىن تۇراقتاندىرادى. سونىمەن قاتار بيلىك تارماعىنا قاتىستى تۇپكىلىكتى ناقتىلىق ەنگىزەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان كونستيتۋتسيالىق جاڭاشىلدىق پرەزيدەنتتى بيلىك ينستيتۋتىنىڭ السىرەۋىن بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، پرەزيدەنت لاۋازىمى مەملەكەتتىك جۇيەدەگى ەڭ باستىسى بولىپ قالادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتتى رەسپۋبليكا رەتىندە تابىستى داميتىندىعىنا سەنىمدىمىن. مۇنىڭ ۇستىنە حالىقارالىق تاجىريبە مۇنداي تاڭداۋدىڭ پايداسىن سەنىمدى تۇردە دالەلدەپ وتىر. مەن ۇسىنعان مەملەكەتتىك بيلىكتەگى رەفورمالار، ونىڭ ىشىندە ءبىرپالاتالى پارلامەنتكە - قۇرىلتايعا ءوتۋ، حالىق كەڭەسىن قۇرۋ، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن ەنگىزۋ ەلىمىزدىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرىپ، ونىڭ الەۋەتىن كۇشەيتەتىندىگىنە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن بەكىتۋدى ۇسىنعانىن جازعان ەدىك.