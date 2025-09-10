مەملەكەتتىك كەڭەسشى پارلامەنت ماجىلىسىندەگى فراكسيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين پارلامەنت ماجىلىسىندەگى التى ساياسي پارتيانىڭ فراكسيا جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
باسقوسۋعا «Amanat» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ، «اۋىل» ح د پ پ فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى سەرىك ەگىزبايەۆ، «Respublica» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ايداربەك قوجانازاروۆ، «اق جول» ق د پ فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ازات پەرۋاشەۆ، ق ح پ فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ماگەررام ماگەرراموۆ، ج س د پ فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى اسحات راحىمجانوۆ جانە پرەزيدەنتتىڭ پارلامەنتتەگى وكىلدىگىنىڭ باسشىسى امىربەك وسپانبەكوۆ قاتىستى.
ەرلان قارين پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا جاريالاعان جولداۋىنداعى نەگىزگى باستامالارعا نازار اۋداردى. ال فراكسيا جەتەكشىلەرى جولداۋدىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ جانە زاڭنامالىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىس جوسپارى جونىندە مالىمەت بەردى.
جيىنعا قاتىسۋشىلار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋدا ۇسىنعان پارلامەنتتىك رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى. مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنتتىڭ جاڭا ساياسي باستاماسى، ەڭ الدىمەن، ساياسي جۇيەنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى. فراكسيا جەتەكشىلەرى پرەزيدەنتتىڭ پارلامەنتتى رەفورمالاۋ جونىندەگى ۇسىنىسىنا قولداۋ ءبىلدىرىپ، الداعى قوعامدىق تالقىلاۋلارعا بەلسەنە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا ازىرلەنىپ جاتقان زاڭ جوبالارىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا ەرلان قارين پرەزيدەنت باستامالارىن ىسكە اسىرۋعا زاڭنامالىق تۇرعىدان بەلسەندى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن پارتيالىق فراكسيالارعا العىس ايتىپ، الداعى ۋاقىتتا دا وسىنداي ءتيىمدى ىقپالداستىق بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرلان قارين سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكت ۇلتتىق ستراتەگياعا بىرىكتىرىلەتىنىن ايتقان ەدى.