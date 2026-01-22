مەملەكەتتىك شەكارا بەلدەۋىندەگى 3 مىڭنان اسا جەر تەلىمى جەكەنىڭ قولىندا - دەپۋتات ساۋالى
استانا. KAZINFORM - سەناتور امانگەلدى نۇعمانوۆ شەكاراداعى كونتراباندا تۋرالى دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى زاڭناما بويىنشا شەكارا بەلدەۋىندە جاتقان جەر تەلىمدەرىن جەكە مەنشىككە جانە ۋاقىتشا جەر رەتىندە پايدالانۋعا بەرۋگە تىيىم سالىنعان. الايدا، ءىس جۇزىندە وسى ساناتقا جاتاتىن ءۇش مىڭنان استام ۋچاسكە جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ مەنشىگىندە قالىپ وتىر. سەناتور بۇل تەلىمدەردىڭ ءبارى مەملەكەتكە قايتارىلۋعا ءتيىس دەگەن ۇستانىمىن ايتتى. ويتكەنى مەملەكەتتىك شەكارانىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرىندە بەلدەۋ ەنىنىڭ جەتىسپەۋى قوسىمشا قاۋىپ تۋدىرىپ وتىر.
- جامبىل جانە تۇركىستان وبلىستارىنداعى قىرعىز رەسپۋبليكاسىمەن، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىمەن اراداعى شەكارادا بەلدەۋدىڭ ەنى كەي جەرلەردە 30 مەتردەن اسپايدى. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلارعا ونى ساناۋلى مينۋتتاردا باسىپ وتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي اۋماقتار تاۋارلار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ كونترابانداسى ءۇشىن پايدالانىلادى. سوندىقتان شەكارا بەلدەۋىنىڭ ەنىن 1000 مەترگە دەيىن ۇلعايتۋ جانە تولىققاندى شەكارالىق ينفراقۇرىلىمدى ورنالاستىرۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ قاجەت، - دەدى امانگەلدى نۇعمانوۆ.
سەناتور مەملەكەتتىك شەكارانىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە بەلدەۋ ەنىن ۇلعايتۋ ماسەلەسىن ۇكىمەت دەڭگەيىندە قاراستىرىپ، جەر زاڭناماسىنا ەنگىزىلۋى مۇمكىن وزگەرىستەرگە كەشەندى قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق باعا بەرۋدى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس قازاق-قىرعىز شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتەرى تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىس ەنگىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.