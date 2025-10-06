مەملەكەتتىك ءتىلدى زاڭ جوبالارىن جازۋ ءتىلى رەتىندە بەكىتۋ قاجەت - بيبىگۇل جەكسەنباي
استانا. KAZINFORM - زاڭ جوبالارىنىڭ العاشقى drafting ءتىلىن - مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە بەكىتۋ قاجەت. بۇل تۋرالى پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى ۇيىمداستىرعان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا سەنات دەپۋتاتى بيبىگۇل جەكسەنباي ايتتى.
- مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ زاڭ شىعارۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە سيفرلىق كەڭىستىكتەگى قولدانىلۋىن ارتتىرۋ - بۇل ستراتەگيالىق مىندەت. بۇل باعىتتا ءبىز زاڭنامالىق نەگىزدى جەتىلدىرۋمەن قاتار، جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ مۇمكىندىگىن تولىق پايدالانۋىمىز قاجەت. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ زاڭ شىعارۋ پروتسەسىندەگى ۇلەسىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرۋ قاجەت. 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان ءتىل ساياساتىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىندا زاڭ جوبالارىنىڭ باستاپقى نۇسقاسىن مەملەكەتتىك تىلدە ازىرلەۋ مىندەتى ايقىن كورسەتىلگەن. بۇگىنگى زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، زاڭ جوبالارىنىڭ 70 پايىزدان استامى باستاپقىدا ورىس تىلىندە دايىندالادى. بۇل تاجىريبە اۋدارماعا تاۋەلدىلىكتى ارتتىرىپ، مازمۇندىق دالدىككە نۇقسان كەلتىرەدى، - دەدى سەناتور.
سوندىقتان ول «قۇقىقتىق اكتىلەر تۋرالى» زاڭ مەن پارلامەنت رەگلامەنتىنە ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىپ، زاڭ جوبالارىنىڭ العاشقى drafting ءتىلىن - مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە بەكىتۋ قاجەتتىگىن ايتادى.
- قۇقىقتىق تەرميندەردىڭ تۇراقتىلىعى مەن دالدىگى زاڭ ماتىندەرىنىڭ ساپاسىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشى. سوندىقتان Termincom جانە Til Qazyna بەكىتكەن سوزدىكتەر مەن نۇسقاۋلىقتار بارلىق مەملەكەتتىك ورگان ءۇشىن مىندەتتى قولدانۋعا جاتقىزىلۋى ءتيىس. ادىلەت مينيسترلىگى 2024 -جىلى قۇقىقتىق ماتىندەردىڭ ساپاسىن باعالاۋ ءۇشىن قۇقىقتىق لينگۆيستيكا ادىستەمەسىن ەنگىزۋدى جوسپارلادى. بۇل - مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ زاڭ شىعارۋ ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ ناقتى تەتىگى، - دەدى بيبىگۇل جەكسەنباي.
وتىرىستا پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ءلاززات سۇلەيمەنوۆا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ باسىمدىعى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەنىمەن تاجىريبەدە قولدانىلۋ دەڭگەيى ءالى دە جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتقان ەدى.