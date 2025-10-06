مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ باسىمدىعى زاڭمەن بەكىتىلگەنىمەن قولدانىلۋ دەڭگەيى جەتكىلىكسىز - ل. سۇلەيمەن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ باسىمدىعى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەنىمەن تاجىريبەدە قولدانىلۋ دەڭگەيى ءالى دە جەتكىلىكسىز. مۇنداي پىكىردى پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ءلاززات سۇلەيمەنوۆا ءبىلدىردى.
اتالعان ينستيتۋت ۇيىمداستىرعان «زاڭ شىعارماشىلىعى قىزمەتى: مەملەكەتتىك ءتىلدى قولدانۋدىڭ جانە ادىستەمەلىك قامتاماسىز ەتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى» تاقىرىبىنداعى دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا ءلاززات سۇلەيمەن مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ زاڭ شىعارۋ سالاسىنداعى ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
- پارلامەنتاريزم ينستيتۋتىنىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - زاڭ جوبالارىن جەتىلدىرۋ بويىنشا عىلىمي نەگىزدەلگەن ۇسىنىمدار ازىرلەۋ. ال مەملەكەتتىك ءتىلدى زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندە قولدانۋ - قۇقىقتىق دامۋىمىزدىڭ ماڭىزدى باعىتى. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ باسىمدىعى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەنىمەن، تاجىريبەدە ونىڭ قولدانىلۋ دەڭگەيى ءالى دە جەتكىلىكسىز، - دەدى ول.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» لينگۆيستيكا ورتالىعىنىڭ باستىعى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى بولات سىزدىق زاڭ جوبالارىنا جۇرگىزىلەتىن عىلىمي لينگۆيستيكالىق ساراپتاما ناتيجەلەرىن پايدالانۋ جولدارى تۋرالى ايتتى.
- عىلىمي لينگۆيستيكالىق ساراپتاما زاڭ ماتىندەرىنىڭ تىلدىك، تەرمينولوگيالىق جانە ستيليستيكالىق تۇرعىدان دۇرىستىعىن قامتاماسىز ەتەدى. ول زاڭ نورمالارىنىڭ تۇسىنىكتىلىگى مەن قۇقىقتىق انىقتىلىعىن ارتتىرىپ، ولاردىڭ قولدانىلۋىن بىرىزدەندىرەدى. ساراپتاما قورىتىندىلارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن ونى زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنىڭ مىندەتتى كەزەڭىنە اينالدىرۋ قاجەت، - دەدى عالىم.
ال فيلولوگيا عىلىمىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، ق ر ۇ ع ا اكادەميگى شەرۋباي قۇرمانباي ۇلى زاڭ ماتىندەرىنىڭ تىلدىك ساپاسىنا نازار اۋدارىپ، قازىرگى قولدانىستاعى تاجىريبەنىڭ ءبىرقاتار كەمشىلىكتەرىن اتاپ ءوتتى.
- زاڭ ماتىندەرىنىڭ سويلەم قۇرىلىمى مەن ستيلىندەگى، ءسوز قولدانىسىنداعى ولقىلىقتاردىڭ باستى سەبەبى - ولاردىڭ الدىمەن ورىس تىلىندە جازىلىپ، كەيىن قازاق تىلىنە اۋدارىلۋىندا. سونىڭ سالدارىنان زاڭ ماتىندەرىندە ورىس ءتىلىنىڭ سينتاكسيستىك قۇرىلىمىنا نەگىزدەلگەن سىرەسكەن سويلەمدەر مەن تىكەلەي اۋدارىلعان كالكالار ءجيى كەزدەسەدى. بۇل ءتاسىل زاڭ ءتىلىن اۋىرلاتىپ، قازاق ءتىلدى وقىرمان ءۇشىن ءماتىندى ءتۇسىنۋدى قيىنداتادى، - دەدى ول.
عالىمنىڭ پىكىرىنشە، ماسەلەنىڭ ءتيىمدى شەشىمى - زاڭداردىڭ ءتۇپنۇسقاسىن الدىمەن مەملەكەتتىك تىلدە ازىرلەۋ.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق زاڭدارى ەڭ الدىمەن مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق تىلىندە جازىلىپ، سودان كەيىن عانا ورىس تىلىنە جانە قاجەت بولعان جاعدايدا وزگە تىلدەرگە اۋدارىلۋعا ءتيىس، - دەپ قورىتىندىلادى شەرۋباي قۇرمانباي ۇلى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا قاتىسۋشىلار زاڭ شىعارماشىلىعىنداعى ءتىل مادەنيەتىن جەتىلدىرۋ، قازاق تىلىندەگى قۇقىقتىق تەرمينولوگيانى دامىتۋ جانە ءتىل ساياساتىن ىسكە اسىرۋدا زاماناۋي ادىستەمەلەردى ەنگىزۋ جونىندە ءبىرقاتار ۇسىنىس قابىلدادى.
وسىعان دەيىن قازاق ءتىلىنىڭ سيفرلىق كوممۋنيكاتسيا ءتىلى رەتىندە دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن زاڭ قابىلدانعانى تۋرالى جازدىق.
