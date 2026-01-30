مەملەكەتتىڭ بولاشاعى قازبا بايلىقتارىندا ەمەس، ادامي كاپيتالىندا - ە. قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين جاڭا كونستيۋتسيانىڭ مازمۇندىق ەرەكشەلىكتەرى تۋرالى ايتىپ بەردى.
− جاڭكا كونستيۋتسيانىڭ ورتالىق يدەياسى رەتىندە ءبىلىم مەن عىلىم، مادەنيەت پەن يننوۆاتسيا ايقىندالىپ وتىر. كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا ماتىنىندە «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ نەگىزدەرى» دەپ اتالاتىنىن 1- ءبولىمنىڭ 1-بابىنىڭ 3-تارماعىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى - ادام كاپيتالىنىڭ، ءبىلىمىنىڭ، عىلىمىنىڭ، يننوۆاتسيانىڭ دامۋىن مەملەكەت قىزمەتىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتى دەپ تانيدى» دەپ جازىلعان. بۇل مەملەكەتتىك ساياساتتاعى تۇبەگەيلى، ماڭىزدى بەتبۇرىس. ياعني مەملەكەتتىڭ بولاشاعى قازبا بايلىقتارىندا ەمەس، ءبىلىم مەن عىلىم، ادامي كاپيتال جانە ازاماتتاردىڭ جەتىستىگىندە دەگەندى بىلدىرەدى. بۇل وتە ماڭىزدى جاڭا ۇستانىم، − دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا.
وسىلايشا ە. قارين جاڭا كونستيتۋتسيا «مەملەكەت نە ءۇشىن كەرەك؟»، «كىم ءۇشىن كەرەك؟» دەگەن سۇراقتارعا ايقىن، ناقتى جاۋاپ بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ە. قارين كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىندا العاش رەت ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى مەملەكەتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى رەتىندە جازىلاتىنىن ايتقان ەدى.
