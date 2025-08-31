مەملەكەتتەن قالاي باسپانا الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ مامىر ايىنان باستاپ باسپانا الۋ ەرەجەلەرى وزگەردى. بۇرىن حالىقتىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارى عانا كەزەككە تۇرا الاتىن بولسا، قازىر بارلىق ازامات باسپانا كەزەگىنە تۇرۋعا حاقىلى.
مەملەكەت كىمدەرگە باسپانا بەرەدى؟
ءوتىنىم بەرۋگە حاقىلى:
- ق ر كامەلەتكە تولعان ازاماتتارى؛
- قانداستار؛
- زاڭدى وكىلدەر (مىسالى، جەتىم بالالارعا).
بۇل ساناتتاعىلاردىڭ وزىنە قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتار بار:
- ءوتىنىم بەرۋشىنىڭ اتىندا جانە وتباسى مۇشەلەرىندە (ەرلى-زايىپتىلاردا نەمەسە بالالاردا) كەيىنگى 5 جىلدا تۇرعىن ءۇي بولماۋى كەرەك (اپاتتى دەپ تانىلعان ۇيگە بۇل تالاپ جۇرمەيدى)؛
- تۇرعىن ءۇي العىڭىز كەلەتىن وڭىردە تۇراقتى تىركەۋ بولۋى شارت (استانا، الماتى جانە شىمكەنت ءۇشىن - سوڭعى 3 جىلدا قالادا تۇرعانىن راستايتىن قۇجات كەرەك).
ءوتىنىم بەرۋگە قالاي دايىندالامىز؟
ءوتىنىم بەرەر الدىندا eGov.kz پورتالىندا ءوز دەرەكتەرىڭىزدى تەكسەرۋ ماڭىزدى: جەكە كۋالىك، وتباسى جاعدايى جانە وتباسى قۇرامى، تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ، تۇرعىن ۇيگە مەنشىك تۋرالى مالىمەتتەر، سونداي-اق ەتسق قولدانىلۋ مەرزىمى. بۇل دەرەكتەردەگى كەز كەلگەن قاتە نەمەسە سايكەسسىزدىك سىزگە باسپانا بەرۋدەن باس تارتۋعا نەگىز بولا الادى.
ءوتىنىمدى قالاي بەرەمىز؟
- Orken.otbasybank.kz سايتىنا كىرىپ، ە س ق ارقىلى اۆتوريزاتسيالاۋدان وتەمىز. جۇيە سايكەستىكتى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى.
- ءوتىنىم 1-3 كۇن ىشىندە قارالادى (ەگەر راستايتىن قۇجاتتار قاجەت بولسا، مىسالى، تۇرعىن ءۇيدى اپاتتى دەپ تانۋ تۋرالى قۇجات كەرەك بولسا، بۇل مەرزىم ۇزارۋى مۇمكىن).
سوڭعى قادام - SMS ارقىلى دەرەكتەردى وڭدەۋگە كەلىسىمدى راستاۋ.
ءوتىنىم ماقۇلدانسا، ءوزىڭىزدى ەلەكتروندى كەزەكتىڭ قاتارىنان كورەسىز. كەزەك توقسان سايىن جاڭارتىلىپ وتىرادى جانە ول مالىمەتتى ونلاين كورىپ وتىرا الاسىز
«باسپانا كەزەگى» دەگەن ءسوزدىڭ استارىندا نەجاتىر؟
كەزەككە تىركەۋ باسپانا الۋعا قۇقىعىنا يە بولۋ دەگەندى بىلدىرمەيدى. بۇل تەك باسپانا ماسەلەسىندە مەملەكەتتەن قولداۋدىڭ قانداي ءدا بىر ءتۇرىن الۋ عانا بولۋى مۇمكىن. سىزگە باسپانا كوممۋنالدىق قوردان نەمەسە اكىمدىكتىڭ جەكە قورىنان جالعا بەرىلۋى ىقتيمال. كەي جاعدايدا مەملەكەت باسپانا جالداۋ اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالايدى. تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جيناق جۇيەسى ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق نەسيەلەر دە بار. مۇنداي يپوتەكا ادەتتەگى يپوتەكادان ءتيىمدى. كەيدە اكىمدىكتەر يپوتەكانىڭ باستاپقى جارناسىنا تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى ارقىلى كومەك بەرەدى.
الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارعا قانداي باسىمدىق بەرىلەدى؟
بارشا قازاقستاندىق باسپانا كەزەگىنە تۇرا الاتىنىنا قاراماستان، تۇرعىن ءۇيدىڭ %70 ى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا، قالعان %30 ى كەزەكتە تۇرعانداردىڭ اراسىندا بولىنەدى.
«تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭنىڭ 68-بابىنا سايكەس جەڭىلدىكتى ساناتتارعا مىنالار جاتادى:
- ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس پەن اسكەري ءىس-قيمىلداردىڭ ارداگەرلەرى؛
- I- II توپتاعى مۇگەدەكتەر؛
- مۇگەدەك بالالارى بار وتباسىلار؛
- اۋىر سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ادامدار (ۇكىمەت بەكىتكەن تىزبە بويىنشا)؛
- زەينەت جاسىنداعىلار؛
- جەتىم جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار (29 جاسقا دەيىن)؛
- قانداستار؛
- ەكولوگيالىق اپاتتار مەن توتەنشە جاعدايلاردان زارداپ شەككەندەر؛
- «التىن القا»، «كۇمىس القا» جانە ت. ب. ناگرادالارى بار كوپبالالى انالار.؛
- مەملەكەتتىك نەمەسە قوعامدىق مىندەتتەردى اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارى؛
- تولىق ەمەس وتباسىلار؛
- كامەلەتكە تولماعان بالالارى نەمەسە 23 جاسقا دەيىنگى ستۋدەنتتەرى بار جەسىرلەر/جەسىرلەر.
باسپانا كەزەگىنەن قاي جاعدايدا شىعىپ قالۋىڭىز مۇمكىن؟
بۇل ماسەلە دە «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭنىڭ 73-بابىندا رەتتەلگەن. ونىڭ ىشىندە مىنا شارتتار ماڭىزدى:
- باسپاناعا مۇقتاج دەپ تانۋعا نەگىز بولاتىن سەبەپتەردىڭ جوقتىعى انىقتالسا؛
- باسقا ەلدى مەكەنگە كوشسە؛
- مەملەكەتتىك ورگانداعى/مەملەكەتتىك كاسىپورىنداعى جۇمىسىن توقتاتسا؛
- مەملەكەت مەنشىگىنەن باسپانا السا؛
- دايەكسىز مالىمەتتەر بەرسە؛
- شەتەلگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتسە نەمەسە ق ر ازاماتتىعىنان ايرىلسا.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتەن بەرىلگەن باسپانا مەن قىزمەتتىك پاتەردى قالاي جەكەشەلەندىرۋگە بولاتىنىن جازعان ەدىك.